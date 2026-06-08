¿Dónde será la final del Mundial 2026, en qué estado y ciudad? | MAPA

En esta ciudad, estado y Estadio se jugará la esperada final del Mundial 2026.

México será sede de la Copa Mundial de Fútbol por tercera vez en su historia, y contará con el honor de albergar la inauguración y el partido inicial. Pero, ¿qué hay de la final? Te contamos todos los detalles del partido en donde se definirá el próximo campeón del mundo.

Aunque, a lo largo de la historia de los Mundiales, algunos de los mejores juegos han ocurrido en la Fase de grupos o la de eliminación directa, la final es el partido más importante del torneo, pues ahí se define qué selección ostenta el campeonato por los próximos cuatro años y se entrega el codiciado trofeo.

El Estadio Ciudad de México será sede de la inauguración del Mundial 2026. ı Foto: Mexsport

La final del Mundial 2026 incluirá sorpresas para los aficionados y, por ciento, se jugará muy cerca de la que es conocida como la “capital del mundo”, haciendo honor al carácter internacional de este evento. Te contamos dónde, cuándo y cómo se jugará el ansiado partido 104 del Mundial.

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¿En qué estado y ciudad se jugará la final del Mundial 2026?

La inauguración del Mundial 2026 se llevará a cabo en el Estadio Ciudad de México, el cual, con su antiguo nombre de Estadio Azteca, pasó a la historia por albergar icónicos momentos como la coronación de Pelé y el “partido del siglo” en México 70, la “mano de Dios” en México 86, entre otros.

El Estadio Banorte (antes Azteca) por dentro luego de sus remodelaciones de cara a la Copa del Mundo 2026 ı Foto: Especial

Pero, ¿qué hay de la final del Mundial 2026? Desafortunadamente el ansiado partido 104 ya no será en tierra azteca, pero lo será muy cerca de otra ciudad conocida por su multiculturalidad. No en vano es llamada “la capital del mundo”.

La final del Mundial 2026 se jugará en el Estadio MetLife, que para efectos del torneo es llamado Estadio Nueva York Nueva Jersey.

Estadio MetLife, conocido como Estadio Nueva York Nueva Jersey, será sede de la final del Mundial 2026. ı Foto: Reuters

Aunque el estadio lleva el nombre de “Nueva York” por cuestiones de mercado y cercanía, se ubica en East Rutherford, Nueva Jersey, a unos 16 kilómetros al oeste de Manhattan, el epicentro cultural y urbano de la Gran Manzana.

Con la decisión de acercar la final a Nueva York, se reitera el carácter global del partido final de la Copa Mundial de Fútbol, al ser aquella una ciudad diversa, vibrante y apasionada de los espectáculos deportivos y culturales.

Datos y lo que debes saber del Estadio Nueva York Nueva Jersey, sede de la final del Mundial 2026

El Estadio MetLife, o Estadio Nueva York Nueva Jersey, es uno de los principales puntos de encuentro de los apasionados del deporte en la Costa Este de Estados Unidos.

Es hogar de los New York Giants y los New York Jets

Cuenta con capacidad para 82 mil 500 espectadores

Fue inaugurado en 2010, tras la demolición del Giants Stadium , que fue sede de siete partidos durante el Mundial Estados Unidos 1994

Fue sede del Super Bowl XLVIII en 2014, donde los Seattle Seahawks ganaron su primer campeonato

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