¿Qué países van a jugar el Mundial 2026 en México? | FECHAS

Foto: La Razón (con material de Reuters)

Estas son TODAS las selecciones que visitarán México en el Mundial 2026.

La Copa Mundial de Fútbol es una fiesta internacional para aficionados del deporte. Nuestros jugadores favoritos, de diferentes países, se encuentran cara a cara, y nos dan partidos memorables, algunos históricos. Ahora, México será sede y recibirá a varias de estas selecciones.

México será una de las tres sedes del Mundial 2026, junto con Estados Unidos y Canadá. Además, tendrá el honor de albergar la ceremonia de inauguración y el partido inicial, lo cual convierte a nuestro país en el único en el mundo en hospedar tres veces un evento de este tipo.

Estadio BBVA, también conocido como Estadio Monterrey, sede en Nuevo León del Mundial 2026. ı Foto: Reuters

Los partidos están distribuidos en las tres sedes, siendo en nuestro país la CDMX, Guadalajara y Monterrey las tres ciudades que recibirán partidos. Pero, específicamente ¿qué países vendrán a México a jugar? Te contamos.

Mundial 2026: ¿Qué países jugarán en México?

Durante el Mundial 2026, México albergará 13 partidos: 10 de fase de grupos y tres de eliminación directa. Cinco serán en el Estadio Ciudad de México, cuatro en el Estadio Guadalajara y cuatro en Estadio Monterrey.

Estadio Akron, también conocido como Estadio Guadalajara, sede en Jalisco del Mundial 2026. ı Foto: Reuters

Pero, ¿qué países, concretamente, jugarán en las tres sedes mexicanas? La lista completa, que desglosamos más adelante, es esta:

México

Sudáfrica

República de Corea

República Checa

Suecia

Túnez

Japón

Colombia

Uzbekistán

RD Congo

Uruguay

España

Estadio Banorte, también conocido como Estadio Ciudad de México, sede en la capital mexicana del Mundial 2026. ı Foto: Reuters

¿Y qué partidos del Mundial 2026 se jugarán en nuestro país?

Ahora que ya sabemos cuáles son las selecciones que disputarán juegos en nuestro territorio, es hora de enlistar específicamente los partidos que albergarán nuestros tres estadios.

Estos son los partidos del Mundial 2026 que se jugarán en México (todos en horario del Centro de México):

Estadio Ciudad de México (CDMX)

Fase de grupos

Jueves 11 de junio : México vs Sudáfrica (Grupo A) — 13:00 horas

Miércoles 17 de junio : Uzbekistán vs Colombia (Grupo K) — 20:00 horas

Miércoles 24 de junio: República Checa vs México (Grupo A) — 19:00 horas

Dieciseisavos de final

Martes 30 de junio: Partido 79 (1.º Grupo A vs 3.º Grupo C/E/F/H/I)

Octavos de final

Domingo 5 de julio: Partido 92 (Ganador Partido 79 vs Ganador Partido 80) — 14:00 horas

Estadio Guadalajara

Fase de grupos

Jueves 11 de junio : República de Corea vs República Checa (Grupo A) — 20:00 horas

Jueves 18 de junio : México vs República de Corea (Grupo A) — 19:00 horas

Martes 23 de junio : Colombia vs RD Congo (Grupo K) — 20:00 horas

Viernes 26 de junio: Uruguay vs España (Grupo H) — 18:00 horas

Estadio Monterrey

Fase de grupos

Domingo 14 de junio : Suecia vs Túnez (Grupo F) — 20:00 horas

Viernes 19 de junio : Túnez vs Japón (Grupo F) — 22:00 horas

Miércoles 24 de junio: Sudáfrica vs República de Corea (Grupo A) — 19:00 horas

Dieciseisavos de final

Lunes 29 de junio: Partido 75 (1.º Grupo F vs 2.º Grupo C) — 13:00 horas

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