Enchulan las inmediaciones del Estadio Ciudad de México

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, inauguró 10 obras de mejoramiento urbano en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México, también Banorte, como parte de las acciones para renovar la imagen de la zona de cara al partido inaugural del recinto, programado para el próximo 28 de marzo, entre México y Portugal.

Desde el puente que conecta el Tren Ligero con la explanada del Coloso de Santa Úrsula, la mandataria capitalina destacó que estos trabajos se suman al resto que se llevan a cabo en el marco de la justa deportiva y que son para toda la ciudadana, incluso después del evento.

“Así que estamos recibiendo el Mundial, no sólo con las obras de la Última Milla, que hoy estamos inaugurando, sino con dos mil obras en la Ciudad de México. Todas las obras de mejoría y transformación de la ciudad”, dijo.

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El Dato: El mercado que está frente al Estadio CDMX fue remodelado y, de acuerdo con la Sobse, tiene Wi-Fi y cámaras.

El secretario de Obras y Servicios (Sobse), Raúl Basulto Luviano, informó que uno de los puntos intervenidos fue el Parque Tecuiche, de aproximadamente tres mil metros cuadrados, el cual fue rehabilitado integralmente para ofrecer espacios recreativos, deportivos y de convivencia para vecinos y visitantes.

El funcionario detalló también la instalación de 420 metros cuadrados de andadores, 10 bancas y 17 ejercitadores, con el objetivo de que personas de todas las edades utilicen el espacio.

Vecinos de la zona mencionaron que con estas obras se tiene mejor percepción de seguridad en las zonas aledañas al estadio y confiaron en que haya una mejora en la movilidad del Centro de Transferencia Modal.

50 mil personas se movilizan en el Cetram de Huipulco a diario

“Hubo una mejoría en el aspecto del puente, también algunas cosas que están por allá. La verdad yo creo que sí mejoró un poco la seguridad al respecto de aquí del estadio. Yo creo que sí un poco va a mejorar la movilidad, yo creo que sí mejoró el ambiente”, dijo Emiliano Gutiérrez, a La Razón.

Otras personas además señalaron que el puente Huipulco se ve mejor después de la remodelación y está más limpio.

“Está bien, por una parte, ya que aquí antes estaba todo feo, tenían un basurero total, pintadero de grafitos, pero ya para el Mundial ya arreglaron gracias a Dios”, dijo un habitante del lugar.

Como parte de la intervención, las autoridades construyeron una pista de tartán de 250 metros lineales y se reforzó la iluminación con 25 postes nuevos de alumbrado público, lo que permitirá el uso del parque en horario nocturno. Asimismo, se remodeló un parque.

“Siento que nos han ayudado mucho, porque hay bastante iluminación y se ve un poco de mayor seguridad y también hay áreas donde puedes tomar asiento, descansar, y se ve el cambio que se hizo. Se ve muy bonito y de noche se ve más seguro”, señaló América de la Cruz.

Basulto Luviano destacó la rehabilitación de más de 625 metros cuadrados de áreas verdes para favorecer la filtración de agua, así como la reja perimetral, muros y accesos al parque. La inversión total fue de 200 millones de pesos.