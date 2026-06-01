Marchas y bloqueos en CDMX HOY 1 de junio: ¿Qué manifestaciones hay y qué calles están cerradas?

Aspecto de una movilización de trabajadores de la CNTE en CDMX.

La Ciudad de México es el centro político y cultural del país, pero también es el punto donde se concentran las manifestaciones. Marchas, bloqueos y concentraciones son parte de la vida cotidiana de los capitalinos, por lo que, quienes viven en la Ciudad, deben preverse ante cierres y afectaciones viales.

Hay marchas que se repiten año con año y convocan a miles de personas; entre ellas: la del 8 de marzo (8M), la del 25 de noviembre (25N) y la de colectivos por la verdad en Ayotzinapa. No obstante, día con día se registran marchas más pequeñas, que pese a su menor convocatoria provocan afectaciones en la movilidad cotidiana de los capitalinos.

Estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) marcharon de la Plaza de las Tres Culturas a la Secretaría de Gobernación ı Foto: Cuartoscuro

Este lunes 1 de junio no es la excepción, y una serie de manifestaciones se han convocado en las calles de la Ciudad de México. Estas son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy.

Marchas y bloqueos en CDMX HOY: ¿Cuáles son las manifestaciones de este día?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para este lunes 1 de junio se prevé una marcha, seis concentraciones y cuatro citas.

Marchas

Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación: En Cuauhtémoc, Ángel de la Independencia con destino al Zócalo Capitalino, desde las 09:00 En Cuauhtémoc, Ángel de la Independencia con destino al Zócalo Capitalino, desde las 09:00

Concentraciones

Comité Feminista de la Universidad Autónoma Metropolitana: En Cuauhtémoc, Juzgados Penales de la Ciudad de México (Dr. No. 114, Col. Doctores), desde las 10:00

Comunidad Politécnica: En Miguel Hidalgo, Escuela Superior de Comercio y Administración Unidad Santo Tomás (Manuel Carpio No. 471, Col. Plutarco Elías Calles), desde las 13:00

Estudiantes de la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado “La Esmeralda” del Instituto Nacional de Bellas Artes de México: En Coyoacán, Estación “Tasqueña” de la Línea 2 del Metro (Calz. Tasqueña y Av. Canal de Miramontes, Col. Campestre Churubusco), desde las 17:00...

Estudiantes Organizados de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México: En Azcapotzalco, Estación “El Rosario” de las Líneas 6 y 7 del Metro (Cultura Norte y Av. El Rosario, Col. El Rosario), desde las 18:00

Comité Diversidad Ixtacalco: En Iztacalco, Av. Té y Resina, Col. Granjas México, desde las 20:30

Colectivo Nacional “No Más Presos Inocentes”: En Iztapalapa, Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente (Av. Reforma No. 50, Col. Lomas de San Lorenzo), desde las Durante el día

Citas Agendadas

Trabajadoras Sexuales Independientes y Unidas de Tlalpan: En Cuauhtémoc, Secretaría de Gobernación (Plaza de la Constitución No. 1, Col. Centro Histórico), desde las 11:00

Asamblea General de Trabajadores: En Cuauhtémoc, Dirección General de Administración de Personal y Desarrollo Administrativo (Fray Servando Teresa de Mier No. 77, Col. Centro), desde las 11:00

Ciudadano Independiente: En Cuauhtémoc, Poder Judicial de la Ciudad de México (Dr. Lavista No. 114, Col. Doctores), desde las 12:00

Colectivo: Sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México: En Cuauhtémoc, Instalaciones del Instituto de Educación Media Superior (Dr. Lavista No. 181, Col. Doctores), desde las 18:00

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