Marchas y bloqueos en CDMX HOY 31 de mayo: ¿Qué manifestaciones hay y qué calles están cerradas?

Aspecto de una asistente a un evento del Gobierno federal en la Ciudad de México.

La Ciudad de México es el centro político y cultural del país, pero también es el punto donde se concentran las manifestaciones. Marchas, bloqueos y concentraciones son parte de la vida cotidiana de los capitalinos, por lo que, quienes viven en la Ciudad, deben preverse ante cierres y afectaciones viales.

Hay marchas que se repiten año con año y convocan a miles de personas; entre ellas: la del 8 de marzo (8M), la del 25 de noviembre (25N) y la de colectivos por la verdad en Ayotzinapa. No obstante, día con día se registran marchas más pequeñas, que pese a su menor convocatoria provocan afectaciones en la movilidad cotidiana de los capitalinos.

Aspecto de una marcha de integrantes de la CNTE en CDMX. ı Foto: David Patricio Rubio (La Razón de México)

Este domingo 31 de mayo no es la excepción, y una serie de manifestaciones se han convocado en las calles de la Ciudad de México. Estas son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy.

Marchas y bloqueos en CDMX HOY: ¿Cuáles son las manifestaciones de este día?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para este domingo 31 de mayo se prevén dos marchas, 10 concentraciones y dos citas.

Concentraciones

Mexicanos Unidos al Frente: En Cuauhtémoc, Zócalo Capitalino (Plaza de la Constitución, Col. Centro Histórico), desde las 09:00

Colectivo “Amo Mi Barrio San Rafael”: En Cuauhtémoc, Av. Ribera de San Cosme y Manuel María Contreras, Col. San Rafael, desde las 09:00

Subdirección de Derechos Humanos de Igualdad Sustantiva de la Alcaldía Tláhuac: En Tláhuac, Sede de la Alcaldía Tláhuac (Av. Tláhuac y Nicolás Bravo, Col. La Asunción), desde las 09:00

Nuevo Amanecer Filosófico Mexicano: En Cuauhtémoc, Torre Caballito (Av. Paseo de la Reforma No. 10, Col. Tabacalera), desde las 09:00

Comité de Apoyo al Refugio Franciscano: En Cuauhtémoc, Monumento a la Revolución (Plaza de la República, Col. Centro), desde las 09:00

Simpatizantes y Militantes del Partido Movimiento de Regeneración Nacional: En Cuauhtémoc, Monumento a la Revolución (Plaza de la República, Col. Centro), desde las 09:30

Colectivo “Glorieta de las y los Desaparecidos”: En Cuauhtémoc, Glorieta del Ahuehuete (Av. Paseo de la Reforma y Niza, Col. Juárez), desde las 10:00

Colectiva “Hilos”: En Cuauhtémoc y Coyoacán, Lugar 1: Glorieta del Ahuehuete (Av. Paseo de la Reforma y Niza, Col. Juárez) y Lugar 2: Parque Centenario (Felipe Carrillo Puerto, Col. Villa Coyoacán), desde las 11:00

Colectivo “Firmas por Palestina MX”: En Cuauhtémoc, Ángel de la Independencia (Av. Paseo de la Reforma y Florencia, Col. Juárez), desde las 12:00

Laboratorio 4:20: En Cuauhtémoc, Av. Chapultepec y Amberes, Col. Juárez, desde las 12:00

Músicas y Músicos por Palestina: En Cuauhtémoc, Antigua Sede de la Embajada de Estados Unidos de América (Av. Paseo de la Reforma No. 305, Col. Cuauhtémoc), desde las 13:00...

Comunidad “Gandalf el Rojinegro”: En Cuauhtémoc, Estación “Hidalgo” de las líneas 2 y 3 del Metro (Av. Hidalgo y Av. Paseo de la Reforma, Col. Tabacalera), desde las 17:00

Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de la Sección XXII: En Cuauhtémoc, Lugar por definir, desde las Durante el día

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