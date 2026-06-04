Prevén que mundial deje derrama de 6.73 mil mdd

En un entorno de desaceleración económica, el Mundial de Futbol 2026 podría ser un impulso temporal para el crecimiento de México, al dejar una derrama económica neta de entre cuatro mil 186 millones de dólares y seis mil 73 millones de dólares, cifras equivalentes a 0.2 y 0.3 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB), con lo que estima una expansión al finalizar el año de 1.3 por ciento, señalaron analistas de Monex.

“Para la economía nacional, el impacto de la Copa Mundial 2026 se perfila como un estímulo estratégico, en un contexto que permanece caracterizado por la atonía de la demanda interna, observada durante el primer bimestre del año”, indicó Janneth Quiroz Zamora, directora de Análisis de Grupo Financiero Monex.

El Dato: La Canaco CDMX estima un gasto cercano a 22 mil 500 pesos por cada turista que acuda a la capital mexicana por motivo de la justa mundialista.

Al sostener que el consumo y el sector servicios serán los más beneficiados, la experta dijo que la inversión tendrá un impulso por las obras que se realizaron para mejorar la infraestructura; no obstante, en México la economía se explica por el sector de servicios, que representa el 63 por ciento del PIB; entonces, las empresas que están asociadas a las actividades terciarias serán las que tendrán mejores oportunidades de sobresalir.

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A pesar de que el torneo mundial de futbol tendría un impacto en el PIB, Quiroz Zamora destacó que éste sería temporal y de corta duración y se vería reflejado en el segundo y tercer trimestre del año; y tampoco tendría la capacidad de modificar de manera estructural la trayectoria de la economía que se observó en el primer trimestre, cuando se contrajo 0.6 por ciento, “el efecto sobre el PIB anual sería moderado, probablemente inferior a medio punto porcentual”.

Asimismo, sostuvo que, del total de la derrama económica, el 65 por ciento se concentraría en consumo y servicios; 22 por ciento, servicios turísticos en general; y 13 por ciento en la inversión.

La analista explicó además que el rango de estimación de la de derrama económica se obtuvo a partir de diversos supuestos, como el hecho de que llegarán 5.5 millones de visitantes que tendrán un gasto promedio de entre 615.7 dólares y 776.9 dólares. También, previó que se tendrá inyección directa por turismo desde tres mil 386 millones 287 mil dólares a cuatro mil 273 millones 170 mil dólares, más una inyección por inversión, es decir, el gasto estimado que realizó el Gobierno y la Federación Mexicana de Futbol, que oscila entre los 800 y los mil 800 millones de dólares, con estos datos se obtendría la derrama bruta total que se podría ubicar entre cuatro mil 186 millones 287 mil dólares y seis mil 73 millones 169 mil dólares.

No obstante, a la derrama bruta total se le debe restar un saldo denominado fuga operativa que representa el 16 por ciento por pagos de derechos, importaciones y utilidades repatriadas, para dar un rango de tres mil 517 millones 887 mil dólares a cinco mil 103 millones 502 mil dólares, y después añadir un efecto multiplicador de producción de 1.19x, el resultado final es la estimación de derrama neta.

ENTIDAD GANADORA. De acuerdo con Monex, se prevé que, de la derrama económica total, la Ciudad de México concentre entre 45 y 50 por ciento; Monterrey, en torno a 25 y 27 por ciento y Guadalajara desde el 20 hasta el 22 por ciento.