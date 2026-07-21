Profeco termina vigilancia por el Mundial 2026; brinda más de 5 mil asesorías

Como resultado del programa de verificación y vigilancia Copa Mundial, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) brindó 5 mil 643 asesorías, 700 visitas de verificación, 959 vigilancias a establecimientos y hubo monitoreo de 113 mil 12 productos.

Además, en los módulos instalados durante los partidos en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, la Profeco proporcionó atención a 94 aficionados sobre la descarga e impresión de boletos, lectura para ingresar mediante aplicación de proveedores de tickets y sobre la venta de éstos, así como atención de tres casos por presunto fraude con boletos, que fueron canalizados a la fiscalía correspondiente.

Con la conclusión del Mundial 2026, la Profeco presenta los resultados del operativo implementado para proteger los derechos de las y los aficionados durante la justa deportiva.



A través de acciones de verificación, vigilancia, asesoría y conciliación en estadios, aeropuertos y… pic.twitter.com/QbUsUibctE — Profeco (@Profeco) July 21, 2026

En los módulos de atención colocados en aeropuertos fueron reportadas 844 asesorías, motivadas por la búsqueda de información sobre las aerolíneas, así como orientación en cuanto a pérdida de vuelos, derechos como pasajero, cancelación, sobreventa, cambio de itinerario, demora, problemas en el abordaje o check in, avería de equipaje y cobros indebidos, que se concentraron en los estados que albergaron partidos del Mundial.

La Profeco agregó que, como resultado de estas acciones y tras finalizar la justa deportiva, realizó 353 conciliaciones a favor de quienes perdieron vuelos o tuvieron cancelaciones, así como aquellos que requerieron seguimiento a demoras, sobreventa, cambio de itinerario, información incompleta, cobros indebidos, problemas al abordar, incumplimiento de reservación y reembolso de la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA).

A nivel general, el programa por la Copa Mundial colocó más de 50 mil preciadores, quienes brindaron ayuda durante los 153 días que duró esta atención especial por parte de la Profeco.

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cehr