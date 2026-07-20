Destapan corrupción y desvío de recursos en Profeco por sanción a funcionarios

Este 19 de julio la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno publicó un comunicado en el que señalan una sanción impuesta a 34 servidores públicos, y entre estas se incluyeron inhabilitaciones de hasta 20 años y multas económicas por más de 1.8 millones de pesos.
Estas sanciones por faltas graves fueron impuestas conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, corresponde al Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA).
Para poder emitir estas sanciones se hicieron investigaciones a cargo de los Órganos internos de Control en seis dependencias por faltas graves:
Sheinbaum: ‘Tenemos que cuidar la economía mexicana, no solo hacer lo que diga EU’
- Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM)
- Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader)
- Secretaría de Economía (SE)
- Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco)
- Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM)
- Unidad de Responsabilidades en Comisión Federal de Electricidad (CFE)
Sanciones en Profeco por desvío de recursos
En cuanto a la Profeco, se impuso una inhabilitación de 10 años para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras pública.
Además, se destituyó de su cargo a la funcionaria Araceli D., y se le impuso una indemnización de 79 mil pesos, quien era servidora pública en la Oficina de Defensa del Consumidor Zona Metropolitana Toluca.
Esta sanción fue impuesta debido a que la ahora exfuncionaria se asignó a sí misma y a otras dos personas servidoras públicas viáticos que, de acuerdo con Buen Gobierno, no fueron destinados para actividades inherentes a la prestación del servicio público en 2021.
Estas sanciones fueron impuestas luego de obtener pruebas que lograron demostrar infracciones graves en la Profeco y las otras cinco dependencias; además de estas, también se sancionaron a personas en 14 dependencias más por faltas no graves.
Estas dependencias con faltas no graves fueron:
- Petróleos Mexicanos (Pemex)
- Comisión Federal de Electricidad (CFE)
- Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep)
- Guardia Nacional (GN)
- Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
- Comisión Nacional Forestal (Conafor)
- Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader)
- Financiera para el Bienestar (Finabien)
- Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA)
- Banco del Bienestar S.N.C., I.B.D. (BaBien)
- Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (Banobras)
- Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE),
- Secretaría de Economía (SE)
- Servicio Postal Mexicano (Sepomex)
Quienes recibieron las sanciones pueden impugnar, por lo que Buen Gobierno precisó que “defenderá las resoluciones con la misma firmeza con que fueron dictadas: apegadas a derecho, respaldadas en evidencia y anteponiendo la protección de los derechos de las personas afectadas.”
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