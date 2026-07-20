Buen Gobierno

Destapan corrupción y desvío de recursos en Profeco por sanción a funcionarios

Buen Gobierno sancionó a funcionarios de varias dependencias; la Profeco fue una de ellas

Destapan desvío de recursos y corrupción en Profeco
Destapan desvío de recursos y corrupción en Profeco Foto: Especial La Razón
Por:
Yosselin Pérez

Este 19 de julio la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno publicó un comunicado en el que señalan una sanción impuesta a 34 servidores públicos, y entre estas se incluyeron inhabilitaciones de hasta 20 años y multas económicas por más de 1.8 millones de pesos.

Estas sanciones por faltas graves fueron impuestas conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, corresponde al Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA).

Para poder emitir estas sanciones se hicieron investigaciones a cargo de los Órganos internos de Control en seis dependencias por faltas graves:

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  • Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM)
  • Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader)
  • Secretaría de Economía (SE)
  • Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco)
  • Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM)
  • Unidad de Responsabilidades en Comisión Federal de Electricidad (CFE)

Sanciones en Profeco por desvío de recursos

En cuanto a la Profeco, se impuso una inhabilitación de 10 años para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras pública.

Además, se destituyó de su cargo a la funcionaria Araceli D., y se le impuso una indemnización de 79 mil pesos, quien era servidora pública en la Oficina de Defensa del Consumidor Zona Metropolitana Toluca.

Esta sanción fue impuesta debido a que la ahora exfuncionaria se asignó a sí misma y a otras dos personas servidoras públicas viáticos que, de acuerdo con Buen Gobierno, no fueron destinados para actividades inherentes a la prestación del servicio público en 2021.

Estas sanciones fueron impuestas luego de obtener pruebas que lograron demostrar infracciones graves en la Profeco y las otras cinco dependencias; además de estas, también se sancionaron a personas en 14 dependencias más por faltas no graves.

Estas dependencias con faltas no graves fueron:

  1. Petróleos Mexicanos (Pemex)
  2. Comisión Federal de Electricidad (CFE)
  3. Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep)
  4. Guardia Nacional (GN)
  5. Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
  6. Comisión Nacional Forestal (Conafor)
  7. Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader)
  8. Financiera para el Bienestar (Finabien)
  9. Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA)
  10. Banco del Bienestar S.N.C., I.B.D. (BaBien)
  11. Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (Banobras)
  12. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE),
  13. Secretaría de Economía (SE)
  14. Servicio Postal Mexicano (Sepomex)

Quienes recibieron las sanciones pueden impugnar, por lo que Buen Gobierno precisó que “defenderá las resoluciones con la misma firmeza con que fueron dictadas: apegadas a derecho, respaldadas en evidencia y anteponiendo la protección de los derechos de las personas afectadas.”

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