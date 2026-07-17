EU advierte sanciones a asistentes de terroristas

Vicente Carrillo Fuentes, El Viceroy, heredó el Cártel de Juárez en 1997 tras la muerte de su hermano. Sin embargo, fue detenido en octubre de 2014 en Torreón.

EL EMBAJADOR de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, advirtió ayer que cualquier persona que financie, facilite recursos o colabore con el Cártel de Juárez (CDJ), Los Viagras o cualquier otra organización criminal, deberá rendir cuentas, después de que entró en vigor la designación de ambos grupos como organizaciones terroristas extranjeras.

El representante diplomático también vinculó la aplicación de las sanciones con la cooperación entre ambos gobiernos. “Junto con México, interrumpimos el tráfico de drogas, armas de fuego y otras actividades ilegales que amenazan a nuestras dos naciones”, expresó.

Marco Rubio, secretario de Estado de EU, oficializó ayer la designación del CDJ y Los Viagras como organizaciones terroristas extranjeras y terroristas globales especialmente designados. Su oficina sustentó la resolución en la sección 219 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, además de la Orden Ejecutiva 13224.

El funcionario estadounidense afirmó que la administración del presidente Trump continuará con el uso de “todas las herramientas disponibles” para impedir el ingreso de drogas a su territorio y cortar los flujos económicos que sostienen a las organizaciones criminales. Aseguró que la decisión forma parte de la estrategia para desmantelar cárteles, fortalecer la seguridad de las comunidades y controlar la frontera con México.

Washington calificó a ambas estructuras como cárteles narcoterroristas violentos y les atribuyó numerosos ataques contra ciudadanos estadounidenses, fuerzas de seguridad mexicanas y población civil.

A través de un comunicado, destacó la masacre ocurrida en Sonora cuando sicarios de La Línea, identificada como la facción dominante del Cártel de Juárez, participaron en el asesinato de tres mujeres y seis menores de edad integrantes de las familias LeBarón, Langford y Miller.

Sostuvo que “la Administración Trump seguirá utilizando todos los recursos a su alcance para proteger a nuestra nación, manteniendo las calles libres de veneno e interrumpiendo las fuentes de financiación de los narcoterroristas violentos”.