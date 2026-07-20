Profeco inicia operativo vacacional de verano; instalará módulos y activa monitoreo de precios

Con motivo del inicio del inicio de las vacaciones de verano, la Procuraduría Federal del Consumidor activó un operativo con el que asistirá a la población con el monitoreo de los precios y módulos de atención.

Durante la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum, el titular de la Profeco, Iván Escalante comentó que el operativo se encuentra operante desde la semana pasada con acciones como verificación y vigilancia en transporte y servicios automotrices, turismo y hospedaje, alimentos y comercios.

“Vamos a fortalecer nuestros módulos. Tenemos 16 módulos en aeropuertos y 17 módulos en centrales de autobuses. En la página de internet de Profeco pueden identificar en dónde están todos estos módulos, sumando 33, además de nuestras 38 oficinas en todo el territorio nacional”, dijo.

En cuanto al monitoreo al precio de los combustibles, el promedio del diésel se encuentra en 27.06 pesos, lo que representa una baja de seis por ciento al comparar el costo entre el 5 de abril y el 17 de julio, a partir del acuerdo que se estableció entre los líderes del sector y el Gobierno Federal.

Gráfica oficial. ı Foto: Captura de pantalla.

También reiteró que Financiera para el Bienestar se mantiene como la mejor alternativa para que los mexicanos en el extranjero envíenn dinero a sus familias.

Por otro lado, resaltó que en la edición de julio de la Revista del Consumidor se cuenta con un estudio a los pantalones de mezclilla para comprar las tallas, resistencia, distorsión con lavado de 30 modelos.

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FGR