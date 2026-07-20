PAN respalda debate sobre regulación del uso de celulares en escuelas

El Partido Acción Nacional (PAN) respaldó la propuesta de abrir un debate nacional sobre la regulación del uso de teléfonos celulares y redes sociales en las escuelas de educación básica, al considerar que la medida debe enfocarse en proteger a niñas, niños y adolescentes de los riesgos que enfrentan en el entorno digital, como el acoso, la explotación sexual, el reclutamiento por parte del crimen organizado y las estafas.

La diputada federal del PAN, Paulina Rubio Fernández, celebró la postura expresada por la presidenta Claudia Sheinbaum respecto a discutir el uso de dispositivos móviles en los planteles educativos y señaló que el tema ha sido impulsado por legisladores de Acción Nacional en distintos estados del país.

“Porque detrás de una pantalla o un dispositivo no solo hay contenidos peligrosos, sino personas que buscan cooptar a nuestros niños y jóvenes bajo engaños o presiones”, advirtió la legisladora.

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Paulina Rubio, diputada federal del PAN ı Foto: Cámara de Diputados

Rubio Fernández explicó que la propuesta busca que la Secretaría de Educación Pública (SEP) establezca acciones y protocolos para regular el uso de teléfonos celulares en escuelas primarias y secundarias durante el horario escolar, con el propósito de fomentar un uso responsable de las tecnologías de la información y reducir los riesgos a los que están expuestos los estudiantes.

Precisó que el objetivo no es eliminar el uso de la tecnología en las aulas, sino convertirla en una herramienta con fines educativos y bajo la supervisión de docentes, madres y padres de familia.

La Presidenta Claudia Sheinbaum, expresó durante su Conferencia Matutina que instruyó el inicio de un debate nacional, junto a expertos y familias, que sirva como base para presentar ante el Congreso una reforma con la que se regule el uso de estas tecnologías.

El plan buscaría tener base en las evidencias científicas y consideraciones internacionales con las que ya se ha observado una adicción a estas plataformas desde edades tempranas, aún en etapas de desarrollo, provocando efectos negativos en distintos aspectos, como la coordinación psicomotora, lo cual ya ha llevado a que otros países tomen medidas al respecto.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México ı Foto: Cuartoscuro

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LMCT