Sheinbaum: ‘hay muchísimas pruebas’ sobre acusaciones contra Ingemar

Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo que se cuenta con gran cantidad de pruebas sobre la empresa Ingemar

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo que se cuenta con gran cantidad de pruebas para acreditar las acusaciones sobre la empresa Ingemar, vinculada al exgobernador de Baja California ya detenido, Ernesto Ruffo, y a la que se le encontraron diversas prácticas de huachicol fiscal.

Durante su conferencia de prensa comentó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) realizó una indagatoria con la que se encontró una red dedicada a la importación ilegal de combustible.

“Con la UIF que dieron pues este grupo que se dedicaba a la importación ilegal de combustible, así, tal cual. Hay muchísimas pruebas, muchísimas pruebas, no es menor”, declaró.

La empresa dedicada a la importación de combustibles, de la que Ruffo es socio, es acusada de incurrir en dos irregularidades: reportar un ingreso de hidrocarburos en cantidades menores a los que realmente eran o declarar otro combustible o sustancia.

⛽🚨 Sheinbaum explica caso de empresa vinculada a investigación por huachicol fiscal.



Durante la Mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que a la empresa relacionada con Ernesto Ruffo, investigado por presunto huachicol fiscal, se le retiró el permiso para importar… pic.twitter.com/OHdQodUQ6V — Ventana Pública (@ventanaXpublica) July 20, 2026

“Es un fraude al fisco. Son los dos mecanismos de lo que se debe llamar el huachicol fiscal. Y esta empresa importaba de las dos maneras, con las dos irregularidades, reportando menos o reportando que traía otro combustible”, dijo.

La mandataria comentó que durante el sexenio del expresidente López Obrador se cancelaron varios permisos a esta empresa tras enfrentar un proceso judicial que terminó por ser revocado en sus efectos.

A penas el pasado 19 de julio la Fiscalía General de la República informó sobre la obtención de prisión preventiva en contra de Ruffo, en el mismo comunicado, la FGR recordó que otras siete personas, fueron detenidas por autoridades federales seguido de una investigación relacionada con “operaciones irregulares de importación, distribución y comercialización de productos derivados del petróleo en la que los imputados posiblemente participaron”.

De acuerdo con lo explicado por la FGR, Ernesto Ruffo cumplirá la medida cautelar en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) n.º 1, “El Altiplano”.

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LMCT