‘Es un persona honesta e íntegra’: Javier Corral defiende integridad de Ernesto Ruffo tras detención

El senador de Morena y exgobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, manifestó su profunda sorpresa ante la detención de Ernesto Ruffo Appel, exmandatario de Baja California, a quien calificó como una persona honesta, íntegra y un hombre de bien, a pesar de las discrepancias que ha mantenido con él.

En la red social X, el legislador aclaró que no conoce la causa penal que se le imputa al exgobernador ni tenía conocimiento previo sobre la existencia de una investigación en su contra, por lo que evitó pronunciarse respecto a su culpabilidad o inocencia.

Javier Corral expresó su confianza en que el ministerio público federal sustentó la orden de aprehensión en pruebas contundentes, tras advertir que un supuesto contrario resultaría autodestructivo para el sistema institucional del país.

El senador morenista insistió en que en Baja California existe un ambiente político tenso, por lo que la captura de Ruffo Appel debe ser sustentada por las autoridades.

“Por la relevancia de la biografía personal de Ernesto Ruffo, así como el ambiente político en Baja California, dominado por la escalada de contradicciones, absurdos y mentiras que se propalan por su actual gobernadora y los graves señalamientos de su antecesor, es muy importante que se expliquen las acusaciones y los elementos que sustentan su detención”, concluyó el exgobernador de Chihuahua.

Detienen a Ernesto Ruffo Appel por delincuencia organizada

La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo a Ruffo Appel por su presunta responsabilidad en la comisión de los delitos de delincuencia organizada y contrabando.

De acuerdo con los informes de la FGR, la investigación es de alta complejidad y se centra en operaciones a gran escala destinadas al contrabando de combustible,

En la misma jornada, las autoridades federales detuvieron al empresario Ricardo Thompson, quien es identificado como un colaborador cercano al exgobernador y socio de la empresa Ingemar.

Dicha firma fue señalada dentro de las indagatorias de la FGR debido a sus presuntos nexos con el contrabando de combustible de procedencia ilícita.

Originalmente, Ingemar se constituyó como una compañía orientada al desarrollo e infraestructura de puertos, marinas, terminales, escolleras, así como a la ejecución de labores de dragados y pilotajes en las zonas costeras.

La FGR sostiene que los nexos comerciales de la empresa con Ruffo Appel son clave en la investigación por delincuencia organizada y huachicol fiscal, delito que consiste en introducir combustibles a territorio mexicano de manera ilegal, con el objetivo directo de evadir el pago de los impuestos correspondientes que marca la legislación tributaria.

Te puede interesar:

Somos México exige liberación inmediata de Ernesto Ruffo y acusa ‘atropello’ de la FGR - La Razón de México

PAN exige debido proceso para Ruffo y acusa trato desigual en investigaciones - La Razón de México

¿Quién es Ernesto Ruffo y de qué se le acusa tras su detención? - La Razón de México

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR