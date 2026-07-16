PAN exige debido proceso para Ruffo y acusa trato desigual en investigaciones

El Partido Acción Nacional pidió que las autoridades respeten la presunción de inocencia y las garantías constitucionales de Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, tras su detención por una investigación relacionada con presunto contrabando de combustible.

Acción Nacional expresó su confianza en que Ruffo Appel aclarará las acusaciones por las vías legales. “Ninguna persona debe estar por encima de la ley, pero tampoco por debajo de las garantías que la Constitución reconoce para cualquier ciudadano”, señaló la organización política.

De acuerdo con el posicionamiento, las instituciones encargadas de procurar justicia deben conducir el procedimiento con imparcialidad, transparencia y sin motivaciones partidistas. El instituto político sostuvo que la legalidad exige el mismo trato, sin importar nombres, cargos públicos o afiliaciones.

Los hechos ocurridos hoy en torno al exgobernador Ernesto Ruffo deben esclarecerse y la autoridad debe actuar conforme a la ley.



No permitiremos que este episodio se utilice para desviar la atención. Seguiremos exigiendo que se investiguen a fondo los señalamientos contra la… pic.twitter.com/DVTxmZcHNB — Acción Nacional (@AccionNacional) July 16, 2026

Por otra parte, el PAN contrastó la actuación contra el exmandatario con los señalamientos públicos dirigidos a Rubén Rocha Moya y Marina del Pilar Ávila. Según el partido, las autoridades respondieron de forma inmediata en el expediente de Ruffo, pero no han procedido de igual manera frente a esos casos.

Sobre la gobernadora de Baja California, Acción Nacional afirmó que aún no ofrece respuestas suficientes ante las acusaciones que enfrenta. El organismo consideró que la coincidencia entre ambos asuntos obliga a las dependencias competentes a demostrar que sus decisiones no responden a intereses políticos ni a tratamientos diferenciados.

Como parte de su pronunciamiento, el partido advirtió que la confianza ciudadana depende de una aplicación equitativa de las normas, “sin criterios políticos y sin ‘jueces de acordeón”. También reiteró su defensa del Estado de derecho, la legalidad y la igualdad ante las instituciones.

Acción Nacional sostuvo que la justicia sólo fortalece al país cuando actúa “con independencia, sin consigna y con pleno respeto a los derechos de todas las personas”.

Esta es la postura de Acción Nacional ante los hechos ocurridos hoy contra el exgobernador Ernesto Ruffo. pic.twitter.com/WghjNvp8kH — Acción Nacional (@AccionNacional) July 16, 2026

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MSL