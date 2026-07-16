Laura Itzel abre debate sobre ampliar el periodo de la Presidencia del Senado

¿Más de un año en la Presidencia del Senado?

La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, consideró que es necesario abrir la discusión para definir si la Presidencia de la Mesa Directiva debe durar más de un año, aunque subrayó que cualquier cambio deberá quedar establecido en un reglamento actualizado del Senado.

Al ser cuestionada sobre la propuesta del senador morenista Gerardo Fernández Noroña de ampliar el periodo de la Presidencia del Senado, Castillo recordó que la duración anual obedece a un acuerdo político y no a una disposición reglamentaria.

“Yo lo que digo en el caso de las presidencias es que esto está relacionado con un acuerdo. Sería importante que también estuviera bajo ciertas normas, que se discutiera y que se determinara”, señaló.

(Como ya se va...) La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, afirmó que la propuesta de GerardoFernándezNoroña para ampliar de uno a dos años la duración de la presidencia de la Mesa Directiva merece ser discutida y no debe descartarse anticipadamente. pic.twitter.com/uzQtruVfSF — Angel Gallegos (@gallegoso) July 16, 2026

La legisladora insistió en la necesidad de modernizar el reglamento del Senado, al recordar que ella misma presentó una iniciativa en ese sentido.

“Debe de haber un reglamento y éste se debe de reformar, porque el que existe ya es muy antiguo. Estos elementos son los que tendrían que discutirse”, afirmó.

Añadió que no tendría inconveniente en que la Presidencia del Senado pudiera extenderse por más tiempo si así lo acuerdan los legisladores.

“No habría ningún problema en cuanto a que se pudiera determinar que fuera por un año o por más años”, expresó.

Sobre una eventual postulación de Fernández Noroña para regresar a la Presidencia de la Mesa Directiva, luego de que la encabezara durante el primer año de trabajos de la Legislatura, sostuvo que cualquier legislador tiene derecho a competir.

“Todos tienen derecho a aspirar a algún cargo, ya la votación será la que definirá. Así es la democracia, yo soy una demócrata”, dijo.

En otro tema, Laura Itzel Castillo informó que la iniciativa presidencial en materia de feminicidio, presentada un día antes durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, aún no ha sido recibida por la Comisión Permanente.

“La iniciativa no ha llegado, la estaremos esperando. Se presentó el día de ayer en ‘La mañanera’. Sin embargo, no ha llegado a este órgano legislativo”, indicó.

Respecto a la decisión judicial que permitió al exdirector de Pemex continuar su proceso en libertad tras el perdón otorgado por la víctima, evitó cuestionar el fallo y manifestó respeto a la división de poderes.

“Nosotros somos el Poder Legislativo y el Poder Judicial es otro Poder”, señaló.

Como próxima secretaria de las Mujeres, explicó que la víctima recibió acompañamiento institucional y que la continuación del proceso en libertad está sujeta al cumplimiento de condiciones y a la reparación del daño.

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MSL