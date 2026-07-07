Laura Itzel Castillo pide investigación por asesinato de la periodista Roxana Guzmán

La presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo, hizo un llamado a que el asesinato de la periodista veracruzana Roxana Guzman sea investigado con rigor, perspectiva de género y sin descartar ninguna línea de investigación, incluida la relacionada con su labor periodística.

A través de un posicionamiento difundido en redes sociales, la legisladora expresó su solidaridad con la familia de la comunicadora, sus seres queridos y el gremio periodístico.

“Su muerte nos duele, cuando una mujer periodista es privada de la vida, no sólo se agrede a una persona y a una familia, sino que también se lastima la libertad de expresión, el derecho de la sociedad a estar informada y la vida democrática de nuestro país”, afirmó.

Castillo Juárez sostuvo que corresponde a las autoridades competentes esclarecer los hechos, identificar y llevar ante la justicia a todas las personas responsables, tanto materiales como intelectuales, además de garantizar justicia para Roxana Guzmán y su familia.

Roxana Guzmán, directora de Pulso Informativo del Sureste, en sus redes sociales. ı Foto: Especial

La presidenta del Senado también advirtió que es indispensable evitar cualquier forma de revictimización y subrayó que ninguna versión, señalamiento o dicho proveniente de los agresores puede utilizarse para justificar la violencia ni para desviar la atención del hecho central.

Una mujer periodista fue asesinada y como respuesta debe haber verdad, justicia y protección Laura Itzel Castillo



Asimismo, reiteró que ninguna mujer debe ser silenciada por la violencia y defendió la necesidad de garantizar condiciones para que las mujeres puedan vivir, informar, trabajar y participar en la vida pública sin miedo.

“Como mujer, como legisladora y como presidenta del Senado, afirmo que ninguna mujer debe ser silenciada por la violencia. Y como parte de una transformación que ha colocado los derechos de las mujeres en el centro de la vida pública, reitero que no puede haber justicia si no hay garantías para vivir, informar, trabajar y participar sin miedo”, expresó.

La periodista de Veracruz, Roxana Guzmán ı Foto: Facebook: Micheladas Insoportable

Finalmente, Laura Itzel Castillo manifestó su respeto a la familia de Roxana Guzmán, expresó su solidaridad con el gremio periodístico de Veracruz y de todo el país, y dirigió un llamado a las autoridades para que el caso no quede sin castigo.

A las autoridades competentes, nuestro llamado firme y respetuoso para que este crimen no quede impune Laura Itzel Castillo



El pronunciamiento de la presidenta del Senado se da días después de que las autoridades confirmaran el asesinato de Roxana Guzmán, quien el pasado 2 de junio fue privada de la libertad por un comando armado que irrumpió en su domicilio en Nanchital, frente a su familia.

Tras permanecer desaparecida durante un mes, la Fiscalía de Veracruz confirmó que los restos humanos localizados en un rancho de Moloacán correspondían a la periodista, luego de las pruebas periciales; de acuerdo con las investigaciones, los restos fueron hallados calcinados.

Comparto mi posicionamiento ante el lamentable asesinato de la periodista Roxana Guzmán. Es indispensable que este crimen se investigue con perspectiva de género, sin revictimización y con pleno acceso a la verdad y la justicia. pic.twitter.com/AHJPHSytOj — Laura Itzel Castillo Juárez (@LauraI_Castillo) July 7, 2026

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LMCT