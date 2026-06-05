‘Devuélvanmela viva’: Madre de Roxana Guzmán reclama ayuda a Sheinbaum

A tres días del secuestro de Roxana Berenice Guzmán Ramírez, su madre, Rubicelia Hernández, logró acercarse a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante su visita a Coatzacoalcos, Veracruz, para pedirle la intervención del Gobierno de México en la búsqueda de la periodista.

Rubicelia Hernández interceptó a la mandataria federal cuando salía a bordo de un vehículo del astillero de la Marina, en el puerto de Coatzacoalcos, donde encabezó su conferencia matutina este 5 de junio. Entre empujones, gritos de ciudadanos y reporteros, la madre de la periodista tomó las manos de Sheinbaum y le pidió que su hija regresara con vida.

La familia de Roxana Guzmán acudió desde la mañana a la entrada del recinto naval para manifestarse con lonas y pancartas. En los mensajes se leía “Devuélvanmela viva” y “Queremos viva a Roxana”, como parte del reclamo para que las autoridades mantengan las labores de localización.

😭📰 Madre de periodista enfrenta a Sheinbaum

🚨 La madre de la periodista #RoxanaGuzmán logró acercarse a la presidenta #ClaudiaSheinbaum durante su visita a #Veracruz para pedirle, entre lágrimas, que le devuelvan con vida a su hija, desaparecida desde el pasado 2 de junio.

📌… pic.twitter.com/UrcPQfK4qN — Daniel Camargo (@DanielCamargoMX) June 5, 2026

En el encuentro, Sheinbaum Pardo aseguró a la madre de la periodista que las autoridades correspondientes ya realizan acciones para encontrar a Guzmán Ramírez. La Presidenta también señaló que existe coordinación entre instituciones federales y estatales para atender el caso.

La periodista fue privada de la libertad la mañana del 2 de junio en Nanchital, al sur de Veracruz. De acuerdo con la información disponible, un comando armado ingresó a su domicilio y la sacó por la fuerza. Un video difundido en redes sociales mostró parte del ataque.

Guzmán Ramírez dirige el portal Pulso Informativo del Sureste, medio digital enfocado en temas políticos, sociales y de seguridad en la región sur de Veracruz.

Como parte del despliegue oficial, la gobernadora Rocío Nahle García informó que corporaciones estatales, fuerzas federales y personal enviado por el Gobierno Federal permanecen en distintos puntos de la zona. La mandataria veracruzana indicó que la Fiscalía General del Estado mantiene abierta la carpeta de investigación.

La gobernadora también respondió a versiones difundidas en redes sociales sobre una presunta localización de la periodista. “No han parado”, afirmó al referirse a los operativos de búsqueda.

Organizaciones como Artículo 19 y agrupaciones de periodistas exigieron que la investigación contemple de manera prioritaria la labor informativa de Guzmán Ramírez. El caso generó pronunciamientos de defensores de derechos humanos, medios de comunicación y colectivos ciudadanos.

Mientras la búsqueda continúa, la familia mantiene el llamado para que Roxana Guzmán sea localizada con vida. Su madre ha señalado que la desaparición afecta de forma profunda a los hijos de la periodista, entre ellos una menor de edad. “Es un momento difícil para los familiares. Muy difícil, demasiado difícil, es destrozante”, expresó.

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MSL















