Muere el alcalde de Huamuxtitlán, Daniel Méndez Flores; Fiscalía de Guerrero indaga

La Fiscalía General del Estado de Guerrero abrió una carpeta de investigación por el fallecimiento del alcalde de Huamuxtitlán, Daniel Méndez Flores, ocurrida este domingo en ese municipio, ubicado en los límites con Oaxaca.

Aunque hasta el momento se desconocen las causas del deceso, en medios locales y redes sociales trascendió que el edil presuntamente manipulaba un arma de fuego que se accionó por accidente.

Sin embargo, personal ministerial y pericial se trasladó al lugar “para realizar las diligencias correspondientes y recabar los indicios necesarios para el esclarecimiento de los hechos”, informó la Fiscalía.

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Daniel Méndez Flores, conocido como “Fantoche”, asumió la presidencia municipal de Huamuxtitlán en 2024. El 2 de junio, horas antes de la jornada electoral, sujetos armados atacaron su vivienda en la comunidad de Santa Cruz.

El entonces candidato de Movimiento Ciudadano no se encontraba en el inmueble al momento del atentado, informó en entrevista con Latinus el entonces vocero de la coordinación estatal de ese partido, Sergio Montes Carrillo.

¿Quién asumirá el cargo como alcalde de Huamuxtitlán?

De acuerdo con el artículo 93 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero, cuando el cargo de presidente municipal queda vacante, esta debe ser cubierta por el suplente registrado durante el proceso electoral.

En este caso, el suplente de Daniel Méndez Flores es Ernesto Méndez Flores, según la fórmula de Movimiento Ciudadano aprobada por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero (IEPC) para el municipio de Huamuxtitlán en el proceso electoral 2023-2024.

Además, el artículo 61 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero establece que el Congreso local tiene la facultad de intervenir para “llamar a los suplentes respectivos en casos de ausencia, inhabilitación, suspensión temporal o definitiva, o licencia de los Diputados y de los integrantes de los Ayuntamientos”.

En caso de que Ernesto Méndez Flores no pueda o no desee asumir la presidencia municipal, el Congreso podrá designar una terna de candidatos propuesta por el Ejecutivo estatal, en este caso, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.

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cehr