Ataque armado deja 2 policías muertos en SLP

Aspecto de la columna de humo tras la explosión de ayer.

Dos elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE) perdieron la vida ayer tras un ataque armado mientras realizaban labores de vigilancia y patrullaje en la comunidad Cerrito la Cruz en la capital de San Luis Potosí.

La mañana del domingo, de manera extraoficial, se mencionó que el ataque pudo tratarse de un coche bomba, luego de que en redes sociales comenzaron a circular videos y fotografías en los que se aprecia, a lo lejos, una gran columna de humo que alcanzó aproximadamente 50 metros de altura en los límites del municipio Villa Pozos y la capital, así como un vehículo totalmente destruido y calcinado.

El Dato: Los dos policías de la Guardia Civil de San Luis Potosí que murieron en el atentado fueron identificados como la oficial Michelle Steven, y el oficial Jesús Salazar Santos.

Más tarde, se informó que no fue un ataque con explosivos, sino con disparos de arma de fuego que los agentes policiales perdieron la vida.

En cuanto a los videos difundidos del estallido, se dio a conocer que presuntamente se trató de uno de los vehículos en los que se trasladaban los presuntos agresores, en los que aparentemente transportaban gasolina.

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGJE) no confirmó de manera oficial ninguna de las versiones, pero afirmó que, en coordinación con fuerzas estatales y federales, detuvo a un presunto involucrado en la agresión a elementos de la GC, quien no fue identificado y tampoco se informó cuál fue su participación.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPCE) de San Luis Potosí comunicó que, tras el ataque, de inmediato se activaron los protocolos de seguridad y se desplegó un operativo en la zona para la localización y detención de los presuntos responsables, con la participación coordinada de las instituciones de seguridad de los tres niveles de gobierno.

“Las autoridades correspondientes mantienen las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades conforme a derecho. La SSPC exhorta a la ciudadanía a evitar la difusión de versiones no confirmadas”, mencionaron mediante un boletín de prensa.

La FGJE confirmó que el operativo de rastreo y búsqueda interinstitucional se activó justo después de que los números de emergencia reportaran por la mañana la agresión a los policías estatales, mientras que personal de la Vicefiscalía Científica recupera indicios en el lugar para fortalecer las investigaciones.

La dependencia estatal agregó que, conforme avancen las diligencias, se dará a conocer la actualización correspondiente a través de los canales institucionales, con el fin de no afectar el desarrollo de la investigación.

“La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí refrenda su compromiso de trabajar con probidad, profesionalismo y justicia a favor de las y los potosinos”, señalaron en un comunicado.

Hasta el momento se desconoce si los agresores pertenecían a un grupo criminal, ya que la FGJE no lo confirmó y tampoco ha detallado la cifra de personas lesionadas tras los hechos.

Por la tarde, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) dio a conocer que se mantiene un despliegue coordinado de manera interinstitucional en distintos puntos de la zona metropolitana de la entidad.

También informó que las autoridades detectaron algunos reportes falsos que “buscan generar movilizaciones innecesarias de las corporaciones de seguridad, sin que hasta el momento se hayan registrado situaciones adicionales relacionadas con dichos llamados”.

“La SSPC exhorta a la población a evitar compartir información no verificada y utilizar los números de emergencia de manera responsable, mientras que las autoridades mantienen presencia y vigilancia para atender cualquier situación real”, reiteró la dependencia.

También se mencionó, extraoficialmente, que un tercer elemento de la Guardia Civil del estado falleció horas después del ataque, mientras recibía atención médica en un hospital.