Caen 2 por feminicidio en centro militarizado

ESTRELLA “N” y Jorge Luis “N”, detenidos por la FGJ de Tamaulipas el 25 y 26 de julio

Jorge Luis “N”, director de la Academia Militarizada Marina Doenitz, y Estrellita “N”, instructora en dicho plantel, fueron detenidos como probables responsables de feminicidio de una adolescente de 13 años que murió hace 10 días bajo su cargo.

El directivo fue detenido la noche del sábado por elementos de la Fiscalía General del Estado de Tamaulipas (FGJE).

El Dato: Danna Yanina “N” fue arrestada al acudir voluntariamente a declarar ante la FGJ de Tamaulipas para testificar sobre el caso del presunto feminicidio de la menor de 13 años.

La orden fue ejecutada como resultado de las investigaciones desarrolladas por la Fiscalía Especializada en la Investigación del Delito de Feminicidio y Homicidio Doloso de Mujeres (FEIDFHDM), después de que la menor murió durante su estancia en la academia.

La segunda instructora fue detenida durante las primeras horas del sábado en el municipio de Altamira.

Tras su aprehensión, Jorge Luis “N” fue puesto a disposición del juez que emitió el mandamiento judicial en el municipio de Ciudad Madero, donde continuará el procedimiento penal.

Con estas nuevas capturas, suman tres las personas capturadas por su probable participación en el asesinato de la menor, ya que la semana pasada fue aprehendida Danna Yanina, de 18 años.

Luego de su aprehensión, amigos y familiares de Danna Yanina realizaron una marcha por las calles de Poza Rica para exigir la intervención de las autoridades de Veracruz y solicitar que se revise el proceso legal que enfrenta la joven de 18 años, detenida por la fiscalía de Tamaulipas.

La movilización tuvo como destino el Palacio Municipal, donde los participantes insistieron en que la joven es inocente y pidieron apoyo institucional para garantizar que el caso sea investigado de manera imparcial.

En las últimas horas, la madre de Danna hizo pública una carta dirigida a Alejandra Quintos, madre de la menor de 13 años asesinada, en la que le solicita escuchar su llamado y considerar la posibilidad de que su hija sea inocente.

En el documento, la mujer se dirige “de madre a madre” y asegura comprender el inmenso dolor que representa la pérdida de una hija. Sin embargo, sostiene que Danna también enfrenta un profundo sufrimiento al encontrarse privada de la libertad y ser señalada, según afirma, por hechos que no cometió.

La madre de la joven pide que las investigaciones no se detengan y que se orienten hacia quienes realmente habrían participado en el feminicidio de la menor de 13 años. En ese sentido, solicita que no se prejuzgue a su hija mientras el proceso judicial continúa.

Además, reveló que su familia conoció recientemente presuntos episodios de violencia que Danna Yanina también habría vivido durante su estancia en la academia Doenitz, donde, asegura, sufrió humillaciones, agresiones físicas, malos tratos, tortura y abuso sexual, situaciones que, considera, también deben ser investigadas por las autoridades.

Mientras tanto, la audiencia inicial de Danna Yanina, quien fue la primera imputada, fue aplazada por la inasistencia de la mayoría de los testigos citados por la defensa; el proceso judicial continuará este lunes 27 de julio de 2026, a las 08:00 horas. La continuación del proceso se lleva a cabo en el Centro Integral de Justicia de Altamira, Tamaulipas.

La Defensa, sin facultades en escuelas militarizadas

| Por Alan Gallegos |

LA SECRETARÍA de la Defensa Nacional aclaró que carece de facultades para autorizar, supervisar, inspeccionar o regular el funcionamiento de instituciones educativas “militarizadas”, como la Academia Militarizada Marina Doenitz, en Ciudad Madero, Tamaulipas, donde murió una menor de 13 años.

En un breve comunicado, mencionó que la secretaría no guarda relación alguna con la academia, ni con algún otro plantel de este tipo.

Precisó que fue en el reglamento interior de esta dependencia en el que, el 29 de diciembre de 2008, se derogó “cualquier disposición administrativa que contraviniera este ordenamiento”, por lo que no puede intervenir en el caso.

15 escuelas militarizadas privadas tienen registro oficial

La muerte de la menor, el pasado 16 de julio, ocurrió apenas cuatro días después de que entró al campamento y causó indignación por el verdadero motivo de su muerte. Posteriormente, su familia recibió dos llamadas sobre su condición médica: primero les dijeron que estaba enferma y más tarde les notificaron que había fallecido.

En una primera acción, el personal de la escuela Doenitz contactó a la madre de la menor, Alejandra Quintos, para decirle que su hija se había caído “de frente” y tenía un moretón en su labio. Después la madre recibió un video en el que, precisamente, aparece su hija acostada, pero con posibles rasgos de lesiones físicas.

“Hola mami, me caí. No me vayas a subir a tus estados, estoy bien; porque no ando en modo reina”, expresó la menor en un video antes de morir.

Alejandra Quintos aseguró que solicitó una necropsia particular para comparar sus resultados con los peritajes oficiales, ya que considera que hubo retraso en avisarle sobre el fallecimiento de su hija.

La abuela de la adolescente, quien identificó el cuerpo, afirmó que la menor presentaba lesiones en el rostro y la cabeza que, a su juicio, no corresponden a una caída, por lo cual sus familiares pidieron que el caso se investigue a fondo.

Posteriormente, se dio a conocer que la autopsia arrojó que la principal causa de la muerte fue asfixia por inmersión, lo que significaría que la menor fue ahogada. Sin embargo, las autoridades no han dado ninguna versión oficial sobre las causas del deceso.