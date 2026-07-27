La Defensa, sin facultades en escuelas militarizadas

Academia Militarizada de Marina Doenitz, ubicada en Ciudad Madero, Tamaulipas, en una fotografía de abril de 2025.

LA SECRETARÍA de la Defensa Nacional aclaró que carece de facultades para autorizar, supervisar, inspeccionar o regular el funcionamiento de instituciones educativas “militarizadas”, como la Academia Militarizada Marina Doenitz, en Ciudad Madero, Tamaulipas, donde murió una menor de 13 años.

En un breve comunicado, mencionó que la secretaría no guarda relación alguna con la academia, ni con algún otro plantel de este tipo.

Precisó que fue en el reglamento interior de esta dependencia en el que, el 29 de diciembre de 2008, se derogó “cualquier disposición administrativa que contraviniera este ordenamiento”, por lo que no puede intervenir en el caso.

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La muerte de la menor, el pasado 16 de julio, ocurrió apenas cuatro días después de que entró al campamento y causó indignación por el verdadero motivo de su muerte. Posteriormente, su familia recibió dos llamadas sobre su condición médica: primero les dijeron que estaba enferma y más tarde les notificaron que había fallecido.

En una primera acción, el personal de la escuela Doenitz contactó a la madre de la menor, Alejandra Quintos, para decirle que su hija se había caído “de frente” y tenía un moretón en su labio. Después la madre recibió un video en el que, precisamente, aparece su hija acostada, pero con posibles rasgos de lesiones físicas.

“Hola mami, me caí. No me vayas a subir a tus estados, estoy bien; porque no ando en modo reina”, expresó la menor en un video antes de morir.

Alejandra Quintos aseguró que solicitó una necropsia particular para comparar sus resultados con los peritajes oficiales, ya que considera que hubo retraso en avisarle sobre el fallecimiento de su hija.

La abuela de la adolescente, quien identificó el cuerpo, afirmó que la menor presentaba lesiones en el rostro y la cabeza que, a su juicio, no corresponden a una caída, por lo cual sus familiares pidieron que el caso se investigue a fondo.

Posteriormente, se dio a conocer que la autopsia arrojó que la principal causa de la muerte fue asfixia por inmersión, lo que significaría que la menor fue ahogada. Sin embargo, las autoridades no han dado ninguna versión oficial sobre las causas del deceso.