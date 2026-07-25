Fiscalía de Guerrero detiene a Reynier ‘N’ por asesinato de taxista en Acapulco; lo relacionan con el CJNG

En el municipio de Acapulco de Juárez, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero logró la detención de Reynier “N”, alias “Palma”, relacionado con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), por su presunta participación en el asesinato de Javier “N”.

Los hechos ocurrieron el pasado 16 de junio cuando la víctima, quien se desempeñaba como conductor de transporte público, fue asesinado mientras se encontraba sobre la avenida Costera Miguel Alemán. De acuerdo con la FGE, “Palma” es señalado por haber disparado contra Javier “N”.

Autoridades relacionan a Reynier “N” con el CJNG, organización criminal señalada como uno de los principales generadores de violencia en el puerto de Acapulco.

Reynier "N", alias "Palma", presunto integrante del CJNG detenido en Acapulco. ı Foto: FGEGuerrero

Tras su aprehensión, el imputado será puesto a disposición de un juez de control, quien determinará su situación jurídica.

En la captura participaron elementos de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de Marina y de la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero.

Reynier "N", alias "Palma", presunto integrante del CJNG detenido en Acapulco. ı Foto: FGEGuerrero

“Con esta acción, la Fiscalía General del Estado y las instituciones de seguridad continúan fortaleciendo la estrategia coordinada para detener a personas consideradas generadoras de violencia y avanzar en el esclarecimiento de delitos de alto impacto registrados en el estado”, destacó la institución estatal.

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cehr