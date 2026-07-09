Ubican a El 03 como el nuevo líder del CJNG

Un ciudadano estadounidense aparece en el nivel más alto del organigrama del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) trazado por Washington. Juan Carlos Valencia González, alias El 03, figuró como líder máximo del grupo criminal en la actualización de junio del Centro Nacional Antiterrorismo (NCTC, por sus siglas en inglés), donde Estados Unidos también ubicó a Julio Alberto Castillo Rodríguez y Hugo Gonzalo Mendoza Gaytán como sus principales operadores.

Esta nueva lectura oficial marca un viraje en el seguimiento del CJNG. El NCTC atribuyó a Valencia González la jefatura del cártel después de la muerte de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, El Mencho, tras el reporte de febrero de autoridades estadounidenses.

El dato: Su padre biológico, Armando Valencia Cornelio, El Maradona, fue fundador del extinto Cártel del Milenio y uno de los grandes proveedores de cocaína hacia EU.

De acuerdo con la nueva ficha, el grupo delictivo conserva un esquema vertical, con mandos regionales que administran actividades diarias para la cúpula. Castillo Rodríguez, alias El Chorro, y Mendoza Gaytán, El Sapo, ayudan a El 03 a coordinar las operaciones del CJNG, señaló el documento.

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Valencia González mantiene un proceso penal abierto en la Corte Federal del Distrito de Columbia. Un gran jurado presentó cargos en su contra el 8 de octubre de 2020 por presunta conspiración para distribuir más de cinco kilogramos de cocaína y al menos 500 gramos de metanfetamina hacia EU.

El expediente también incluyó acusaciones por uso y portación de arma de fuego ligada al narcotráfico.

Washington ofrece hasta cinco millones de dólares por información que conduzca a su arresto o condena. Las autoridades estadounidenses también lo identifican con los alias Pelón, Tricky Tres, O3, El 3, JP y Pelacas. La mención de su nacionalidad resulta relevante porque las autoridades lo ubican como ciudadano estadounidense dentro de la cúpula de uno de los cárteles mexicanos con mayor alcance internacional.

De acuerdo con la actualización, el CJNG cuenta con entre 15 mil y 20 mil integrantes. La cifra coincide con estimaciones previas de agencias federales y coloca a la organización como principal rival del Cártel de Sinaloa. El diagnóstico también le atribuyó presencia internacional en Australia, Canadá, África, Asia, Europa, Centroamérica y Sudamérica.

Manzanillo apareció como punto clave dentro de la estructura logística. “El control de facto de este puerto permite al CJNG importar precursores químicos para producir fentanilo y metanfetamina ilícitos”, apuntó el informe. El NCTC ubicó al Chorro como operador de esa ruta y familiar político de Oseguera Cervantes.

Además del tráfico de drogas, el centro antiterrorista atribuyó al cártel ingresos por extorsión, robo de combustible, secuestro, tala ilegal, minería ilícita, tráfico de migrantes y fraude de tiempos compartidos. La agencia sostuvo que el grupo usa acuerdos con células locales para extender su capacidad fuera de Jalisco, Nayarit y Colima.

Por peso territorial, el reporte ubicó al CJNG como actor dominante en Jalisco, Nayarit, Colima, Veracruz, Guanajuato, Puebla, Querétaro e Hidalgo. En otra parte del organigrama apareció Audias Flores Silva, alias El Jardinero, con estatus de detenido tras su captura en Nayarit el 27 de abril de este año.

En febrero del año pasado se fijó otro cambio jurídico para la relación bilateral. El gobierno de Donald Trump incorporó al CJNG a la lista de organizaciones terroristas extranjeras y entidades terroristas globales. Con esa categoría, Washington elevó el tratamiento legal contra una organización que ahora tiene a uno de sus ciudadanos al frente.

Juan Carlos Valencia

Alias: El 03, Pelón, Tricky Tres, O3, El 3, JP y Pelacas.

Edad: 43 años.

Trayectoria: Identificado como creador del Grupo Élite del CJNG, facción ligada a la violencia extrema en Michoacán y Guanajuato.