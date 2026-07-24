UIF ya había denunciado a 55 vinculados al CJNG sancionados por OFAC, señala Harfuch

Los 55 sancionados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), luego de que se les encontraran vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ya habían sido denunciados en México por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), aseguró el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

El funcionario confirmó que el órgano dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ya tenía en la mira a las 39 personas físicas y las 16 morales contra las que el jueves el Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones al encontrarlas ligadas al trasiego de drogas y el ocultamiento de recursos ilícitos dentro de México.

Afirmó que la UIF ya había acudido ante la Fiscalía General de la República (FGR) para interponer una denuncia contra las personas y empresas señaladas de su involucramiento delincuencial y que desde antes había una planeación conjunta con la Oficina de Control y en donde también participaba el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

TE RECOMENDAMOS: Política Nacional de Desarrollo Social MC propone reconocer el trabajo de cuidados como eje de la política social

“La UIF denunció antes de la designación de OFAC,, ya tenía la UIF denunciado en FGR a estas mismas personas. Es importante decir que OFAC se coordina y planea, con la UIF, las designaciones con antelación con el fin de que sea una acción conjunta. Cuando la señora Presidente instruyó el reforzamiento de la Unidad de Inteligencia Financiera, hace unos meses, cuando llega Omar Reyes, ha tenido una una coordinación muy, muy estrecha con OFAC, con FGR y con el propio CNI”, declaró esta mañana desde Morelos, donde se realizó la conferencia de Claudia Sheinbaum.

Te puede interesar:

- Asestan Tesoro y UIF golpe financiero a nueva estructura del Cártel Jalisco

- CSP reporta avance en acuerdos bilaterales tras recibir a Greer

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR