Asestan Tesoro y UIF golpe financiero a nueva estructura del Cártel Jalisco

El Tesoro de EU y la UIF aplican el mayor golpe a las finanzas del CJNG

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones contra 39 personas y 16 empresas que vinculó con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en la mayor acción financiera desplegada por esa dependencia contra la organización. México respondió con el bloqueo de los sujetos señalados, añadió ocho objetivos y presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR).

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) dirigió las medidas contra integrantes del liderazgo, células dedicadas al tráfico de drogas y redes encargadas de ocultar recursos ilícitos en distintas entidades mexicanas. Señaló que el operativo busca afectar actividades relacionadas con fentanilo, cocaína, robo de combustibles y lavado de dinero.

El Dato: Desde 2015, la OFAC ha incluido en sus listas a más de 250 individuos y entidades relacionados con el CJNG, como operadores, familiares, prestanombres y abogados.

Uno de los principales objetivos es Juan Carlos González, El Pelón, a quien el Tesoro identificó como nuevo dirigente del CJNG tras la muerte de su padrastro, Rubén Oseguera Cervantes, El Mencho, durante una operación del Gobierno mexicano en febrero de 2026. González tiene nacionalidad mexicana y estadounidense, enfrenta una acusación federal por narcotráfico en Washington y cuenta con una recompensa de hasta cinco millones de dólares por información que permita su captura o condena.

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Scott Bessent, secretario del Tesoro, afirmó que la medida busca cortar las fuentes de financiamiento de la estructura criminal: “El presidente Trump ha dejado claro que los cárteles terroristas serán desmantelados. La acción de hoy golpea al liderazgo, a los financiadores y a las redes criminales del CJNG, y le niega los recursos que utiliza para traficar fentanilo, aterrorizar comunidades y amenazar vidas estadounidenses”.

15 de las personas designadas son de la red de El Jardinero

Desde febrero del año pasado, EU clasifica al cártel como organización terrorista extranjera y entidad terrorista global especialmente designada. Las sanciones anunciadas ayer se sustentan en disposiciones que permiten actuar contra redes internacionales de drogas, grupos terroristas y personas que les proporcionen apoyo financiero, material o tecnológico.

México aportó información financiera, fiscal y corporativa a la investigación. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó operaciones en efectivo, compras de vehículos de alta gama, joyas e inmuebles, transferencias internacionales, uso intensivo de tarjetas y movimientos con activos virtuales.

Además, el análisis encontró posibles diferencias entre los ingresos declarados ante las autoridades fiscales y los recursos registrados dentro del sistema financiero. Algunas compañías presentaron transacciones relevantes, mientras otras mostraron características asociadas con empresas fachada o sociedades sin actividad económica aparente.

VAN TRAS ELLOS ı Foto: Especial

Junto con los 55 objetivos designados por EU, la UIF incorporó a su Lista de Personas Bloqueadas a cuatro individuos y cuatro compañías adicionales relacionadas con la misma estructura. La institución también denunció ante la FGR la posible comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Parte del despliegue se concentró en la red de Audias Flores Silva, El Jardinero, detenido por autoridades mexicanas el 27 de abril pasado. El Tesoro sostuvo que su organización conserva presencia en Jalisco, Nayarit, Michoacán, Guerrero y Zacatecas mediante familiares, operadores financieros, jefes regionales y compañías utilizadas para ocultar bienes.

Respecto de esa estructura, EU sancionó negocios dedicados a la venta de combustibles, bebidas, ropa, tequila, construcción, agricultura y fabricación de muebles. La relación incluye a Petrocoda, El Almacén Licorería, Stella Servicios Comerciales y Empresariales, Casa Tequilera El Origen del Tequila, Hurrari Kash, Agropecuaria Amateq del Valle y Productores Vagu.

Como otro núcleo, la dependencia ubicó a Gerardo Botello Rozalez, El Cachas, dentro de la dirigencia del CJNG. La autoridad estadounidense lo relacionó con el centro de reclutamiento del Rancho Izaguirre, el robo de hidrocarburos y una célula integrada por familiares. También identificó sociedades de calzado infantil, seguridad privada, cultivos de agave y producción de tequila bajo control de ese grupo.

También aparecen Feliciano Ledezma Ramírez, Chano Limones, señalado por tráfico de fentanilo hacia EU, y Alma Laura Mena Alvarado, vinculada con el desvío de esa sustancia en forma líquida y la extracción ilegal de gasolina. Mena y José Mora León controlan Strong Energy, dedicada a actividades petroleras, así como Transic Logistic, enfocada en servicios de transporte.

El Tesoro también identificó una red profesional de lavado asentada en Zapopan y Guadalajara. Siete operadores habrían recolectado dinero en efectivo procedente de la venta de narcóticos en varias ciudades estadounidenses, trasladado los fondos a México mediante distintos instrumentos financieros y devuelto los recursos a integrantes del cártel. El esquema habría procesado decenas de millones de dólares anuales desde 2023.

Las sanciones congelan los bienes e intereses que los objetivos posean en EU o bajo control de ciudadanos de ese país. La restricción también alcanza a compañías cuya propiedad pertenezca en 50 por ciento o más, de forma directa o indirecta, a una o varias personas bloqueadas.

Instituciones financieras extranjeras podrían enfrentar medidas secundarias cuando faciliten transacciones significativas para los sujetos designados. Las autoridades de EU también prohíben aportar fondos, mercancías o servicios a favor de los señalados, salvo que exista una licencia o excepción aplicable.

Al respecto, el embajador de EU en México, Ronald Johnson, afirmó que las sanciones envían “un mensaje inequívoco” sobre la política del presidente Donald Trump frente a los grupos clasificados por Washington como narcoterroristas.

Dijo que el mandatario “está comprometido con desarticular a los cárteles y a todas las redes que los hacen posibles”, y advirtió que las medidas también alcanzarán a quienes colaboren con esas estructuras, sin importar su ubicación o posición. Además, destacó la cooperación entre ambos países como una vía para fortalecer la seguridad.

“No importa quiénes sean, dónde operen o el rol que jueguen, serán llevados ante la justicia. Cuando EU y México trabajamos juntos, nuestras naciones están más seguras”, dijo.

México-EU estrechan colaboración militar

| Por Elizabeth Hernández |

Los secretarios de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, y de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, se reunieron ayer en Veracruz con Gregory M. Guillot, titular del Comando Norte de Estados Unidos, para revisar la cooperación bilateral en materia de seguridad y bienestar común.

Durante el encuentro, celebrado del 19 al 22 de julio, los mandos analizaron el intercambio de información, el empleo de sistemas aéreos no tripulados, las operaciones concurrentes, el adiestramiento militar y la vigilancia marítima regional. La visita formó parte de los mecanismos de coordinación que México y Estados Unidos mantienen desde 2016.

Guillot sostuvo que “la seguridad de América del Norte depende en gran medida de la fortaleza, relación compartida y la habilidad para operar con un propósito común”. El jefe militar estadounidense vinculó esa capacidad con los desafíos que afectan a los dos países como son la migración y el narcotráfico.

Los titulares de la Defensa y Marina, con el titular del Comando Norte, ayer. ı Foto: Especial

Trevilla Trejo y Morales Ángeles expusieron las áreas en las que las Fuerzas Armadas mexicanas mantienen comunicación con sus contrapartes estadounidenses. La agenda incluyó la preparación de personal, el flujo de datos entre instituciones y la ejecución simultánea de acciones bajo los acuerdos vigentes.

Otro de los asuntos abordados durante el encuentro fue la seguridad en los espacios marítimos de América del Norte. Las delegaciones revisaron las tareas que contribuyen a la Iniciativa de Seguridad y Protección Marítima para América del Norte, conocida como NAMSI, de la cual México forma parte.

Este esquema contempla la colaboración entre autoridades de la región ante situaciones que requieren coordinación en el mar. Los participantes analizaron capacidades, procedimientos y canales de contacto relacionados con las zonas bajo responsabilidad de cada nación.

Finalmente, ambas delegaciones señalaron que la cooperación se mantiene bajo los principios de reciprocidad, responsabilidad compartida y diferenciada, confianza mutua, respeto a las decisiones nacionales y reconocimiento de la soberanía territorial.