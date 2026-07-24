México-EU estrechan colaboración militar

Los titulares de la Defensa y Marina, con el titular del Comando Norte, ayer.

Los secretarios de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, y de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, se reunieron ayer en Veracruz con Gregory M. Guillot, titular del Comando Norte de Estados Unidos, para revisar la cooperación bilateral en materia de seguridad y bienestar común.

Durante el encuentro, celebrado del 19 al 22 de julio, los mandos analizaron el intercambio de información, el empleo de sistemas aéreos no tripulados, las operaciones concurrentes, el adiestramiento militar y la vigilancia marítima regional. La visita formó parte de los mecanismos de coordinación que México y Estados Unidos mantienen desde 2016.

Guillot sostuvo que “la seguridad de América del Norte depende en gran medida de la fortaleza, relación compartida y la habilidad para operar con un propósito común”. El jefe militar estadounidense vinculó esa capacidad con los desafíos que afectan a los dos países como son la migración y el narcotráfico.

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Trevilla Trejo y Morales Ángeles expusieron las áreas en las que las Fuerzas Armadas mexicanas mantienen comunicación con sus contrapartes estadounidenses. La agenda incluyó la preparación de personal, el flujo de datos entre instituciones y la ejecución simultánea de acciones bajo los acuerdos vigentes.

Otro de los asuntos abordados durante el encuentro fue la seguridad en los espacios marítimos de América del Norte. Las delegaciones revisaron las tareas que contribuyen a la Iniciativa de Seguridad y Protección Marítima para América del Norte, conocida como NAMSI, de la cual México forma parte.

Este esquema contempla la colaboración entre autoridades de la región ante situaciones que requieren coordinación en el mar. Los participantes analizaron capacidades, procedimientos y canales de contacto relacionados con las zonas bajo responsabilidad de cada nación.

Finalmente, ambas delegaciones señalaron que la cooperación se mantiene bajo los principios de reciprocidad, responsabilidad compartida y diferenciada, confianza mutua, respeto a las decisiones nacionales y reconocimiento de la soberanía territorial.