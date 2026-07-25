Cae ‘El Comandante Levy’, exmando de Atoyac buscado por doble homicidio en Veracruz

Autoridades federales y estatales detuvieron al excomandante de la Policía Municipal de Atoyac, Levi “N”, alias “El Comandante Levy”, por su presunta participación en un doble homicidio ocurrido en 2023, informó la Fiscalía General del Estado de Veracruz.

Al informar la captura, ocurrida en la colonia Loma Chica, en el municipio de Zapopan, Jalisco, el Gabinete de Seguridad identificó a Levi “N” como un objetivo prioritario buscado también por el delito de extorsión.

Levi Arguijo Morales se desempeñaba como titular de la Coordinación de Seguridad Publica de Atoyac durante la presidencia municipal de Carlos Alberto Ventura de la Paz, también detenido el pasado 1 de enero por su presunta participación en el homicidio de una persona, el 18 de abril de 2025.

Fiscalía ofrecía 350 mil pesos por Levi Arguijo Morales

El exmando policiaco contaba con una orden de aprehensión vigente por el delito de homicidio doloso calificado, señalado por el asesinato de dos personas en el municipio de Atoyac.

Al ofrecer detalles de la investigación, la fiscalía estatal informó que, entre el 4 y 5 de enero de 2023, las víctimas fueron detenidas y trasladadas a las instalaciones de la Policía Municipal en Atoyac.

Arguijo Morales, quien entonces se desempeñaba como coordinador de la corporación, habría permitido que los detenidos no fueran puestos a disposición de del Ministerio Público y que, junto a otras personas aprehendidas, fueran sacadas de las instalaciones de la corporación.

Posteriormente, ambas víctimas fueron localizadas sin vida y con lesiones provocadas por impactos de arma de fuego.

De acuerdo con la prensa local, la Fiscalía de Veracruz ofrecía una recompensa de 350 mil pesos por información que permitiera la localización y captura de Arguijo Morales.

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Detenido, trasladado a la CDMX

“El Comandante Levy” fue trasladado a la Ciudad de México, donde será puesto a disposición de las autoridades ministeriales de Veracruz para continuar con el proceso penal.

“Esta acción es resultado de trabajos de inteligencia, investigación e intercambio de información entre instituciones para detener a generadores de violencia y combatir la impunidad ”, destacó el Gabinete de Seguridad.

En la captura participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México (SSC), en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Veracruz y autoridades del gobierno de Jalisco.

En Zapopan, Jalisco, elementos de @SSPCMexico y @SSC_CDMX, en coordinación con @FGE_Veracruz y autoridades de @GobiernoJalisco, cumplimentaron una orden de aprehensión contra Levi “N”, objetivo prioritario requerido por los delitos de homicidio doloso calificado y extorsión.



De… pic.twitter.com/lDKiqnOyMA — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) July 25, 2026

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