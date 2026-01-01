Aprehenden a Carlos Alberto Ventura, exalcalde de Atoyac, Veracruz, por homicidio calificado

Carlos Alberto Ventura de La Paz, exalcalde de Atoyac, Veracruz, fue detenido este 1 de enero de 2026 por presuntos nexos con el crimen organizo y acusado de homicidio doloso calificado; iba saliendo de Palacio Municipal.

Fiscalía General del Estado informa cumplimiento de orden de aprehensión en Atoyac https://t.co/r5Zw1pYFeT pic.twitter.com/F62GOScfBF — FGE Veracruz (@FGE_Veracruz) January 1, 2026

De acuerdo a la información, elementos de la Policía Ministerial de Investigación lo interceptaron, en cumplimiento a una orden de aprehensión, y de que el exedil municipal morenista concluyera su administración y se quedara sin fuero institucional.

Presuntamente se debió a su relación con el enfrentamiento armado ocurrido el 27 de octubre en la comunidad de Potrero Nuevo, donde cuatro personas murieron en un enfrentamiento, entre ellos un supuesto jefe de plaza de un grupo criminal.

La Fiscalía indicó que fue por un crimen del mes de abril.

Tras su detención, Carlos Alberto Ventura fue trasladado al penal de mediana seguridad “La Toma”, en Amatlán de los Reyes, en la región central montañosa de Veracruz.

Escasas horas antes de ser detenido, el exedil publicó una fotografía desde su oficina del Palacio Municipal, con un mensaje donde señalaba que era su última foto como alcalde:

“Ahora sí, esta es la última foto en la oficina de Presidencia. Este lugar fue testigo de grandes cosas, retos y mucho aprendizaje. Le agradezco a Dios por darme esta oportunidad, por acompañarnos en los trabajos de la administración 2022-2025 y darnos la oportunidad de vivir grandes experiencias. Esto fue un sueño hecho realidad y no tengo palabras para agradecer tanto. Nos vamos muy contentos, es momento de retomar proyectos pausados y seguir adelante. A todos, absolutamente a todos… Gracias!! Gracias por tanto!!“.

Casi al medio día de este jueves la Fiscalía General del Estado emitió comunicado en el que informa que, a las 00:05 horas del 1 de enero, elementos de la Policía Ministerial dieron cumplimiento a una orden de aprehensión en contra de Carlos Alberto “N”, ex alcalde de Atoyac, como presunto responsable del delito de homicidio doloso calificado, cometido en agravio de una víctima cuya identidad se encuentra debidamente resguardada.

“De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron el 18 de abril de 2025. En estricto respeto a los derechos humanos, al debido proceso y a la presunción de inocencia, Carlos Alberto “N” será presentado ante el juez de control, a fin de que se defina su situación jurídica en la próxima audiencia inicial, dentro del proceso penal 427/2025”.

