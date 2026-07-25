Asesinan a tres personas dentro de una vivienda en Cuautitlán Izcalli, Edomex

Tres personas fueron encontradas sin vida al interior de una vivienda ubicada en la colonia La Quebrada, parte alta, en el municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, luego de un ataque armado registrado durante la madrugada de este sábado 25 de julio.

De acuerdo con información de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana de Cuautitlán Izcalli, los elementos policiacos acudieron al inmueble tras recibir un reporte ciudadano por detonaciones de arma de fuego. Al arribar al lugar, junto con servicios de emergencia, confirmaron que tres personas ya no presentaban signos vitales.

Las autoridades municipales señalaron que, con base en los primeros indicios recabados en el sitio, la agresión habría estado dirigida específicamente contra ese domicilio. No obstante, será la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) la encargada de determinar las circunstancias del hecho y el posible móvil del ataque.

Ataque en Cuautitlán Izcalli ı Foto: Captura de pantalla

Autoridades resguardaron la zona

Tras confirmar el fallecimiento de las tres personas, policías municipales acordonaron el inmueble para preservar los indicios y facilitar las labores periciales.

Posteriormente, personal de la Fiscalía del Estado de México inició las diligencias correspondientes, entre ellas el levantamiento de los cuerpos, el procesamiento de la escena y la integración de la carpeta de investigación.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad de las víctimas ni información sobre posibles personas detenidas relacionadas con el caso.

De acuerdo con los reportes preliminares, el ataque ocurrió en un domicilio de la calle Gardenia, en la colonia La Quebrada. Vecinos de la zona alertaron a las autoridades luego de escuchar varias detonaciones durante la madrugada.

La Comisaría General de Seguridad Ciudadana reiteró que el sitio quedó bajo resguardo de las autoridades ministeriales, quienes serán las responsables de esclarecer los hechos y determinar cómo ocurrió la agresión.

Las autoridades exhortaron a la población a mantenerse atenta únicamente a la información oficial conforme avancen las indagatorias, mientras continúan las diligencias para esclarecer este hecho registrado en Cuautitlán Izcalli.

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MSL