Ulises Mejía Haro amplía ventaja y se consolida como el favorito en Zacatecas

Ulises Mejía Haro encabeza la "Encuesta de Encuestas" de Polls.mx rumbo a la definición interna en Zacatecas.

La plataforma especializada Polls.mx, de Político.mx, confirmó que Ulises Mejía Haro continúa consolidándose como el perfil con mayor respaldo ciudadano rumbo a la definición de la Coordinación Estatal en Defensa de la Transformación en Zacatecas, proceso interno cuyo resultado perfilará a quien eventualmente encabece la candidatura de la coalición Morena-PT-Partido Verde para la gubernatura del estado.

En su más reciente actualización, con corte al 23 de julio de 2026, la denominada “Encuesta de Encuestas” coloca a el morenista Ulises Mejía Haro con 34.3% de las preferencias; seguido por Geovanna Bañuelos, del Partido del Trabajo, con 17.5%; Verónica Díaz con 14.6%; José Narro con 11.3%; Carlos Puente, del Partido Verde, con 6.8%; Julia Olguín con 5.1% y Zaira Ivonne Villagrana con 0.5%.

El aspirante morenista suma 34.3% de las simpatías, registrando el mayor crecimiento de la contienda. ı Foto: Polls.mx

Más allá de la ventaja de 16.8 puntos porcentuales sobre el segundo lugar, la evolución histórica de la medición refleja un dato aún más significativo: Ulises Mejía Haro es el aspirante con mayor crecimiento sostenido durante los últimos meses, mientras otros perfiles permanecen estancados o registran una tendencia descendente. La gráfica de Polls.mx muestra un incremento constante en su nivel de respaldo, consolidándolo como el perfil que más apoyo ha sumado entre la militancia y simpatizantes de la Cuarta Transformación.

La relevancia de este resultado radica en que Polls.mx no publica una encuesta propia, sino que emplea un modelo bayesiano dinámico de agregación, metodología utilizada en diversos procesos electorales para integrar y ponderar los resultados de múltiples casas encuestadoras.

Este modelo incorpora variables como el tamaño de muestra, la fecha de levantamiento, la calidad metodológica, el desempeño histórico de cada empresa demoscópica y la consistencia de sus mediciones. Su propósito es disminuir el impacto de posibles sesgos o variaciones de una sola encuesta y ofrecer una estimación más robusta y estable del comportamiento de la opinión pública.

La tendencia ascendente posiciona a Mejía Haro como el perfil con mayor respaldo ciudadano en el estado. ı Foto: Polls.mx

Por ello, la denominada “Encuesta de Encuestas” es considerada un indicador de tendencia que sintetiza el consenso de diversas mediciones publicadas, proporcionando una visión más integral del escenario electoral que la obtenida a partir de un solo estudio demoscópico.

Los resultados de Polls.mx son consistentes con otras mediciones difundidas por distintas empresas nacionales durante las últimas semanas, las cuales también han colocado de manera reiterada a Ulises Mejía Haro como el aspirante mejor posicionado en la contienda interna de Morena en Zacatecas.

Con esta actualización, la tendencia se mantiene: Ulises Mejía Haro no solo conserva el primer lugar, sino que amplía su ventaja y fortalece su liderazgo, consolidándose como el perfil con mayor respaldo rumbo a la definición de la Coordinación Estatal en Defensa de la Transformación y, eventualmente, de la candidatura de la coalición Morena-PT-Partido Verde para la gubernatura de Zacatecas.

Sigue leyendo:

am