Ulises Mejía Haro es la carta más fuerte de Morena en Zacatecas rumbo al 2027, según encuesta

La contienda por la gubernatura de Zacatecas en 2027 toma forma, y una reciente encuesta sugiere que Ulises Mejía Haro se perfila como el candidato más competitivo de Morena. El estudio de Statistical Research Corporation (SRC) indica que su postulación sería clave para que el partido mantenga el control del estado.

Los resultados revelan que Mejía Haro no solo encabeza las preferencias internas de Morena, sino que también es el aspirante con mayor respaldo ciudadano frente a posibles contendientes de otras fuerzas políticas, marcando una diferencia crucial en el panorama electoral zacatecano.

Morena, la principal fuerza política en Zacatecas

La encuesta, levantada el 13 de julio de 2026 entre mil ciudadanos mayores de edad en Zacatecas, posiciona a Morena como la principal fuerza política en la entidad, con un 33.8% de la intención de voto. Este porcentaje duplica al del PRI, que registra un 16.1%, mientras que Movimiento Ciudadano y el PAN obtienen 14.8% y 12.9% respectivamente, confirmando la base electoral de la Cuarta Transformación.

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Los careos vecinales coordinados por la firma Statistical Research Corporation confirman la hegemonía de la marca guinda en el territorio estatal. ı Foto: Especial.

Dentro de la coalición Morena-PT-PVEM, Ulises Mejía Haro destaca con un 42.1% de las preferencias. Esta cifra le otorga una ventaja significativa de 25.6 puntos porcentuales sobre Geovanna Bañuelos (16.5%) y de 28.2 puntos sobre Verónica Díaz Robles (13.9%), consolidando su liderazgo en la interna.

Frente a los perfiles de la oposición, Mejía Haro mantiene una ventaja de dos dígitos. Por ejemplo, en un careo con el priista Adolfo Bonilla Gómez, Ulises Mejía alcanza un 43.4% contra un 29.5% de su adversario. Similarmente, frente al panista Miguel Varela Pinedo, registra un 40.5% contra un 28.9%.

Ulises Mejía Haro ofrece mayores garantías de triunfo

El estudio subraya la importancia de la elección del abanderado. Si Morena postulara a Verónica Díaz Robles, el escenario electoral cambiaría drásticamente. El bloque opositor, liderado por Adolfo Bonilla Gómez, obtendría un 40.8% de la intención de voto, mientras que el partido guinda caería a un 23.6%, una diferencia de 17.2 puntos que daría el triunfo a sus contrincantes.

Estos datos sugieren que la competitividad de Morena en Zacatecas está directamente ligada al perfil de su representante, siendo Ulises Mejía Haro quien ofrece las mayores garantías de triunfo.

El posicionamiento de Ulises Mejía Haro al frente de los sondeos obedece a su alta penetración entre la población civil mayor de edad. ı Foto: Especial.

Los resultados de SRC no solo confirman el liderazgo de Ulises Mejía Haro en la interna del partido, sino que también lo identifican como el presidenciable con mayor rentabilidad electoral para la gubernatura de Zacatecas en 2027. Su capacidad para concentrar el voto popular y superar a la oposición lo convierte en una pieza clave para la coalición.

Esta medición se alinea con otras encuestas nacionales recientes que también han señalado a Mejía Haro como el perfil más fuerte para retener la gubernatura para Morena-PT-PVEM, destacando la consistencia de esta tendencia en el panorama político zacatecano.

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JVR