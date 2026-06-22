Ulises Mejía Haro se registra en Morena por Coordinación Estatal Zacatecas.

Ulises Mejía Haro, diputado federal con licencia y exalcalde de Zacatecas, formalizó su registro para contender por la Coordinación Estatal de la Transformación y la Soberanía Nacional de Morena.

Este movimiento marca un hito en la carrera interna del partido en la entidad, donde Mejía Haro busca liderar el proyecto de la Cuarta Transformación. Su inscripción virtual lo coloca entre los primeros aspirantes en cumplir con los requisitos establecidos por el partido.

La formalización de su aspiración ocurre tras solicitar licencia a su cargo como legislador federal el pasado 21 de junio. Previamente, Mejía Haro presentó su Segundo Informe Legislativo, un evento que reunió a más de tres mil personas en la capital zacatecana, donde rindió cuentas de su labor en el Congreso y en el territorio durante los últimos dos años.

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Su trayectoria incluye una presencia constante en los municipios del estado. A través de asambleas informativas, encuentros ciudadanos y recorridos permanentes, ha logrado una cercanía significativa con la población zacatecana, construyendo una base de apoyo sólida en diversas comunidades.

La definición del liderazgo interno marcará el rumbo organizativo del partido de cara a los próximos desafíos en las urnas. ı Foto: Especial.

Afirman que es uno de los políticos mejor evaluados en Zacatecas

Esta labor se refleja en encuestas de opinión. Estudios realizados por casas encuestadoras de prestigio nacional, como Enkoll, De las Heras Demotecnia y Mendoza Blanco & Asociados, lo sitúan como uno de los políticos mejor evaluados en Zacatecas. Estos resultados sugieren un respaldo ciudadano importante a su figura y a su propuesta política.

Mejía Haro ha reiterado su compromiso de seguir trabajando con honestidad, cercanía y resultados. Subraya que su labor siempre estará enfocada en la defensa de los principios de la Cuarta Transformación y en el respaldo al proyecto que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, buscando un impacto positivo para los habitantes de Zacatecas.

El proceso interno de Morena para definir la Coordinación Estatal de la Transformación y la Soberanía Nacional es clave para el futuro político de Zacatecas. La participación de figuras como Ulises Mejía Haro dinamiza la contienda y ofrece a los militantes y simpatizantes del partido una opción con experiencia legislativa y de gestión municipal. La definición de esta coordinación será fundamental para la estrategia del partido rumbo a los próximos comicios en la entidad.

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JVR