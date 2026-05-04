Asume Montiel y advierte que Morena pedirá “trayectorias impecables” al 27

Luego de ser ungida como lideresa nacional de Morena, Ariadna Montiel advirtió que, para las próximas elecciones de 2027, quienes aspiren a ser candidatas y candidatos del partido deben tener una trayectoria impecable, sin evidencias de corrupción: “Esta dirigencia no tolerará corrupción en ningún gobierno de Morena. Hay que hacer a un lado a quien esté en estas prácticas. En este partido los corruptos no tienen cabida. Quienes aspiren a ser candidatos en 2027 deben tener una trayectoria impecable”.

El VIII Congreso Nacional del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) eligió ayer por unanimidad a Ariadna Montiel Reyes como nueva presidenta del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) y aseguró que, bajo su liderazgo, se garantizará que esa fuerza política no dará pie a la corrupción y actuará bajo los principios de “justicia y honestidad”.

El Dato: El Consejo Nacional de Morena se integra por entre mil 500 y tres mil 600 delegados de los comités estatales, la representación de mexicanos en el exterior y el Consejo Ejecutivo.

En referencia a los señalamientos contra militantes del partido guinda por presuntas actividades delictivas, rechazó la “hipocresía de quienes lanzan acusaciones con fines políticos” para abrir la puerta a la injerencia extranjera.

Refirió que la oposición es “entreguista y apátrida. En resumen: son traidores a la patria”, señaló Montiel Reyes.

En su primer discurso, envió un mensaje para convocar a la unidad y al arropó al Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, a quien le refrendó que hay un gran movimiento que la respalda: “Presidenta, no está sola”.

Como parte de la renovación de la dirigencia nacional, en la misma sesión, las y los congresistas designaron a Óscar del Cueto García como secretario de Finanzas del Comité Ejecutivo Nacional.

El Tip: Alfonso Durazo reconoció a las y los congresistas como “la columna vertebral del movimiento” por su trabajo en territorio.

La elección se llevó a cabo en el marco de la sesión realizada en la Ciudad de México (CDMX), donde Morena definió su nueva estructura interna rumbo a los procesos electorales de 2027.

Con este nombramiento, la exsecretaria de Bienestar del Gobierno de México asume la responsabilidad de encauzar a su partido a una etapa clave para su consolidación política, en un contexto marcado por retos internos y externos y una crisis diplomática inédita.

En su primer mensaje como presidenta nacional morenista, Ariadna Montiel afirmó que el movimiento que encabeza enfrenta una “ofensiva permanente” por parte de la oposición, a la vez que llamó a la unidad de la militancia y del pueblo.

Aseguró que se garantizará erradicar la corrupción dentro de Morena, de forma que se negarán los puestos de elección popular a quienes hayan cometido actos de este tipo, pese a que se encuentren bien ubicados en las encuestas.

“Si tenemos certeza de que alguien comete un acto de corrupción, aunque haya ganado la encuesta, no será candidato. La honestidad es un mandato ético que no admite excepciones”, puntualizó.

ARIADNA MONTIEL y Óscar del Cueto al protestar como presidenta y secretario de Finanzas de Morena, ayer. ı Foto: Especial

En su intervención, la líder sostuvo que el proyecto político que encabeza su partido continúa en disputa frente a fuerzas que, aseguró, buscan debilitarlo.

Montiel Reyes retomó el discurso de rechazo al modelo neoliberal impulsado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, al advertir que dicho esquema “no ha desaparecido del todo” y persiste como una influencia que intenta frenar la transformación del país.

“No debemos olvidar de dónde venimos. Las luchas y las causas que representamos no se tratan de conformarnos con lo logrado, sino de seguir en la disputa por nuestra nación”, enfatizó.

La dirigente hizo un llamado no sólo a la militancia de Morena, sino a la ciudadanía en general, para mantenerse unida en torno al proyecto político del partido guinda: “Le hago un llamado no sólo a la militancia de Morena, sino al pueblo de México, para mantenernos firmes y unidos en torno a este proyecto de nación”.

Asimismo, subrayó que la fortaleza del movimiento radica en su organización territorial y en sus principios fundacionales: “Nacimos en la resistencia y en la resistencia seguimos. Somos leales a nuestros principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México”.

Ariadna Montiel reiteró que la defensa del proyecto político debe construirse desde el territorio, mediante la organización popular y la cercanía con la ciudadanía, al considerar que estos elementos han sido clave para la consolidación del movimiento de la 4T.

Con quórum superior a mil 800 delegados, Morena definió también posibles ajustes a sus estatutos internos. En ese sentido, el presidente del Consejo Nacional y gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, confirmó que, al arranque de los trabajos, se realizó la acreditación de mil 830 congresistas nacionales, cifra que permitió declarar la validez de la sesión.

Durante la apertura, Durazo Montaño dio la bienvenida a los liderazgos del partido, entre ellos, la presidenta nacional saliente, Luisa María Alcalde; el secretario de Organización, Andrés Manuel López Beltrán, así como los gobernadores, legisladores federales y representantes del gabinete.

El presidente del Consejo Nacional del partido hizo un llamado a la unidad interna rumbo a las elecciones de 2027 y advirtió que las aspiraciones personales deberán subordinarse al proyecto político del movimiento.

Antes de tomar protesta a Ariadna Montiel como dirigente nacional, Alfonso Durazo envió un mensaje de unidad a todos los militantes. Durante su discurso inaugural, afirmó que el partido depende de su cohesión política y que no pueden distraerse: “Hoy nos reorganizamos con la convicción de que en 2027 nos mantendremos como la primera fuerza política del país”.

Momentos antes de iniciado el congreso, legisladores, gobernadores, consejeros estatales y congresistas de Morena ya cerraban filas con la nueva dirigente del partido.

En el desfile de morenistas, el senador Gerardo Fernández Noroña, Malú Micher y la legisladora con licencia Andrea Chávez coincidieron en que Ariadna Montiel podría hacer un gran trabajo para unificar a su partido y que será una figura clave en el desempeño de las próximas elecciones de 2027.

De igual manera, senadores y diputados del guinda se expresaron por modificar los estatutos de su partido y establecer filtros para evitar que candidatos vinculados a la delincuencia lleguen a cargos de elección popular.

En congreso de Morena evaden tema de Rocha

› Por Claudia Arellano

Sin la presencia del gobernador con licencia de Sinaloa, el fantasma de Rubén Rocha Moya rondó el VIII Congreso Nacional de Morena, a pesar de que fue un tema que se trató de eludir, tanto en los discursos oficiales como en las declaraciones de los morenistas de la cúpula partidista.

En medio de tensiones políticas y cuestionamientos internacionales, Morena y sus liderazgos optaron por la cautela y evitaron tocar el tema o mencionar el nombre del mandatario con licencia.

En el evento, convocado para renovar la dirigencia morenista tras la salida de Luisa María Alcalde, las principales figuras del movimiento no fijaron una postura contundente y tampoco cerraron filas o expresaron algún gesto de solidaridad ante las acusaciones estadounidenses de narcotráfico en contra de Rocha y de nueve personas más.

El Dato: Dolores Padierna criticó al PAN por apoyar a EU y aseguró que el caso es mediático para tapar lo de la CIA en Chihuahua y descartó que las elecciones se vean afectadas.

No obstante, a pesar del silencio institucional, los liderazgos morenistas coincidieron en un punto: negar categóricamente cualquier vínculo de Morena con el crimen organizado y rechazar la narrativa que lo señala como un “narcopartido”.

Cuestionados sobre las posibles repercusiones rumbo a las elecciones de 2027, dirigentes y funcionarios minimizaron el impacto de las acusaciones.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, afirmó que los señalamientos no debilitan al partido: “Hay una actuación extraña, por lo menos, de las autoridades de los Estados Unidos”, declaró, al tiempo que calificó como positiva la reacción de Rocha Moya, quien solicitó licencia para enfrentar el proceso de investigación.

La diputada Dolores Padierna también desestimó los señalamientos, al considerar que aún hay margen para esclarecer los hechos: “Estamos a tiempo para aclarar todo”, sostuvo, al tiempo que rechazó las acusaciones provenientes de Estados Unidos y de la oposición mexicana.

Líderes de Morena al celebrar, ayer, el VIII Congreso Nacional para renovar su presidencia nacional. ı Foto: Especial

Padierna consideró que el tema debe resolverse en el ámbito de las autoridades competentes: “El partido respalda a quien tenga que respaldar. Rocha Moya no necesita nuestro respaldo. Él tiene que rendir cuentas, pidió licencia, está rindiendo cuentas, y será la autoridad que corresponda en ese ámbito. Nosotros somos políticos nada más”.

Desde el ámbito estatal, el gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, expresó un respaldo más personal hacia Rocha Moya, a quien describió como un “amigo entrañable”, y denunció una supuesta “intriga” detrás de las acusaciones: “Espero que, por el movimiento, se le dé un revés a quienes han organizado esta intriga. Una intriga que no tiene nombre”.

El senador Gerardo Fernández Noroña adoptó una postura más institucional, al llamar a evitar juicios anticipados: “No se debe juzgar antes”, afirmó, al señalar que en Estados Unidos el uso de procesos judiciales puede tener tintes políticos.

Aunque las voces dentro del partido evitaron profundizar en el tema, durante el congreso general el mensaje de la dirigencia fue genérico: “cerrar filas, rechazar señalamientos externos y apostar a que las investigaciones no deriven en un costo político mayor”.

Previo al congreso, desde un evento en Nuevo León, la titular del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, Tatiana Clouthier, evitó pronunciarse sobre las acusaciones provenientes de Estados Unidos contra el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya.

Desde el municipio de Salinas Victoria, la también exsecretaria de Economía del Gobierno federal fue abordada por vecinos quienes le solicitaron que fijara una postura respecto a los señalamientos contra el exmandatario sinaloense. Sin embargo, la morenista se negó a emitir comentarios, lo que generó reacciones entre los asistentes y cuestionamientos sobre su postura.

Hay detrás una disputa mayor: hijo de AMLO

› Por Elizabeth Hernández

José Ramón López Beltrán salió en defensa de la Cuarta Transformación (4T) en medio de la controversia por las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra diez funcionarios y exservidores públicos de Sinaloa.

En redes, el hijo de Andrés Manuel López Obrador respaldó a la Presidenta Claudia Sheinbaum y planteó que detrás del debate hay una disputa mayor. “Sabemos bien que lo que está en juego no es un gobierno. Es un modelo de país”, expresó.

Sostuvo que el movimiento iniciado por su padre conserva apoyo social dentro y fuera de México. “La Cuarta Transformación de la vida pública de México continúa y avanza de la mano del pueblo”, escribió en su pronunciamiento.

El Dato: El primer hijo de AMLO aseguró que somos millones de mexicanos dentro y fuera del país los “que sabemos que esta transformación no sólo es necesaria: es indispensable”.

El hijo de Andrés Manuel López Obrador, José , en imagen de archivo ı Foto: Especial

También acusó a una “minoría rapaz” de mantener poder económico pese a la pérdida de influencia política. En su mensaje atribuyó las críticas al costo de transformar un sistema que, según dijo, se sostuvo durante décadas en “la corrupción, la injusticia, los privilegios y los abusos”. “Por eso hay ruido. Por eso hay resistencias. Por eso hay presión desde fuera y golpeteo desde dentro”, escribió.

Frente a las presiones mencionadas en su publicación, López Beltrán colocó la soberanía nacional como eje central. “México no es un país subordinado”, afirmó, al rechazar “narrativas externas” y “poderes hegemónicos” que, de acuerdo con su texto, buscan influir mediante presión, fuerza o desinformación.

En este contexto, el senador morenista Enrique Inzunza Cázarez, quien figura entre los señalados por autoridades estadounidenses, respaldó la defensa del proyecto político de Morena. “Sí, estimado José Ramón López Beltrán. La Patria sólo puede defenderse desde los principios republicanos y el amor al pueblo de México, el único y auténtico soberano”, escribió.

10 funcionarios están involucrados en las denuncias de EU

Además, vinculó su posicionamiento con referentes del liberalismo mexicano. Citó a José María Morelos y Pavón, por Los Sentimientos de la Nación, y a Benito Juárez junto con los hombres de La Reforma como parte del ideario que sostiene al movimiento fundado por López Obrador.

“El pueblo de México es grandioso y libertario, y no acepta ni aceptará injerencias ni imposiciones de quienes, por desconocer su grandeza y gallardía histórica, piensan que es posible subordinarlo y subyugarlo”, expresó. Inzunza respaldó a la Presidenta Claudia Sheinbaum, a quien describió como “una líder íntegra y patriota, que garantiza derechos y defiende la soberanía”, además de ubicarla como “la voz legítima de toda una nación”.

“Hay quien quiere ver a un México arrodillado”

› Por Claudia Arellano

Al despedirse de la dirigencia nacional de Morena, Luisa María Alcalde insistió en que “no podemos ignorar que hay quienes quisieran ver un México arrodillado, sometido y entregado”.

Durante el VIII Congreso Nacional Extraordinario, Alcalde Luján cerró el ciclo con un mensaje de agradecimiento a la militancia y un llamado a cerrar filas en defensa del proyecto político del partido.

“Hoy más que nunca, la Presidenta Claudia Sheinbaum merece y requiere un movimiento unido que, sin regateos ni titubeos, entienda el movimiento histórico y cuide al movimiento. Me voy feliz, orgullosa y satisfecha por lo logrado.

El Dato: Alcalde destacó que, durante su gestión, el partido pasó de 2.5 millones a más de 12.5 millones de militantes, lo que lo convierte en el instituto político más grande de México.

“Pero, sobre todo, me voy agradecida con la militancia, con quienes tocan puertas, organizan, informan, con quienes no siempre salen en los reflectores pero sostienen este movimiento todos los días”, expresó.

En su discurso, Luisa María Alcalde subrayó que el movimiento de la Cuarta Transformación (4T) enfrenta un contexto político adverso, por lo que llamó a la unidad interna.

“Nos toca a todas y a todos cerrar filas en la defensa del proyecto de transformación que tantos años y tantas vidas costó construir. No podemos ignorar que hay quienes quisieran ver un México arrodillado, sometido y entregado”, afirmó.

Además, acusó a la oposición de actuar con intereses políticos y económicos contra el oficialismo.

“Tenemos una oposición que no le tiene ningún respeto ni amor a México; al contrario, llena de odio se dedica a difundir mentiras y calumnias aquí y en el extranjero”, sostuvo.

Durante su intervención, la morenista hizo un recuento de las acciones impulsadas al frente del partido, entre ellas el fortalecimiento de estructuras internas y la formación de nuevos cuadros. Destacó la reactivación del Consejo Consultivo con la participación de académicos, intelectuales y representantes del ámbito cultural, así como la creación de la Escuela Municipalista de Morena, impulsada junto con Rafael Barajas El Fisgón.

Luisa María Alcalde, tras despedirse de la dirigencia de Morena, ayer. ı Foto: Cuartoscuro

En la parte final de su mensaje, Luisa María Alcalde hizo referencia a un entorno internacional complejo, donde —dijo— se enfrentan riesgos para principios como la soberanía y la autodeterminación de los pueblos. En ese sentido, aseguró que México se ha posicionado como “un faro de dignidad y de firmeza” frente a estos desafíos.

Por la tarde, a través de sus redes sociales, la exdirigente morenista compartió un mensaje en el que destacó el proceso interno como un paso clave para fortalecer al partido rumbo a los próximos retos políticos, como las elecciones del 2027.

En su posicionamiento, la exdirigente felicitó a Ariadna Montiel Reyes por su nombramiento como nueva presidenta nacional de Morena, así como a Óscar del Cueto García, quien asumirá la Secretaría de Finanzas del partido.

Alcalde Luján manifestó confianza en que la nueva dirigencia dará continuidad al proyecto político del partido, al señalar que ambos perfiles contribuirán a consolidar lo que denominó el “segundo piso de la Cuarta Transformación”.

La también exsecretaria del Trabajo informó que deja su cargo partidista para asumir una nueva responsabilidad dentro del gobierno encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Su salida del guinda marca un relevo importante dentro del partido oficialista, en un momento en que Morena busca reorganizar su estructura interna y fortalecer su presencia rumbo a los procesos electorales venideros.

“MORDERÁN EL POLVO”. El presidente del Consejo Nacional de Morena, Alfonso Durazo, aseguró que, pese a los señalamientos públicos que han rodeado a algunos integrantes del partido, la militancia mantiene firme su compromiso.

“La dignidad de las y los militantes de Morena no está a prueba de ningún señalamiento público interno o externo. Hoy nos reorganizamos con la convicción de que, en 2027, vamos a mantenernos como la primera fuerza política de México”, sostuvo.

De esta forma y en medio de las tensiones internas en Morena y señalamientos de narcopolitica por caso Sinaloa, el también gobernador de Sonora, momentos antes de sus declaraciones, encabezó la declaratoria de instalación del Octavo Congreso Nacional Extraordinario, donde reconoció que el partido guinda transita un momento complejo.

En el arranque del encuentro destacó la silla vacía en el presidium del gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, quien enfrenta acusaciones del gobierno de Estados Unidos.

El también mandatario sonorense hizo un llamado a la militancia a cerrar filas y priorizar el proyecto político por encima de intereses individuales. “Debemos cuidar la victoria y honrar la confianza del pueblo. Es momento de poner la causa del partido por encima de cualquier interés personal”.

Sostuvo que la oposición volverá a ser derrotada en las elecciones de 2027, tal como —dijo— ocurrió en 2018, 2021 y 2024, y pidió no hacerse ilusiones porque “morderán polvo.” Durazo se mostró confiado en el futuro electoral del movimiento y sentenció que “en 2027 vamos a mantenernos como la primera fuerza política de México”.

“Morena llega hoy como el movimiento político que cambió el rumbo del país, llega a este congreso con la responsabilidad histórica de no fallar, de no desviarse, de no dividirse”, concluyó.

Denuncias contra el góber abren frente político-diplomático: NYT

Por Elizabeth Hernández

De acuerdo con el New York Times (NYT), la acusación contra Rubén Rocha Moya en Estados Unidos generó para Claudia Sheinbaum un conflicto con un alto costo político, diplomático y partidista. El diario advirtió que la Presidenta enfrenta una decisión que puede marcar su gobierno ante Washington y ante Morena, pues el caso la obliga a definir si rompe con figuras señaladas por presuntos vínculos criminales o si mantiene la protección política dentro del movimiento fundado por Andrés Manuel López Obrador.

De acuerdo con la prensa estadounidense, la mandataria decidió contener el golpe dentro del sistema mexicano después de que EU reveló una acusación contra el gobernador de Sinaloa con licencia y otros nueve políticos, exfuncionarios y mandos de seguridad. La postura oficial, según el análisis citado, consiste en que los señalados enfrentarían procesos en México si existen pruebas creíbles, no en territorio vecino.

El Dato: Además de Rocha, el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez, también figura en la acusación estadounidense. Ambos solicitaron licencia temporal a sus cargos el viernes.

Acusaciones ı Foto: Especial

La acusación contra el gobernador incluye señalamientos por presunta protección a jefes del Cártel de Sinaloa vinculados con tráfico de fentanilo, cocaína, heroína y metanfetamina hacia EU, además de compra de votos e instalación de funcionarios corruptos. Rocha Moya negó los cargos, al igual que otros personajes mencionados en el expediente.

Para el NYT, la decisión de Sheinbaum Pardo abre un frente delicado con Washington en un momento clave para la relación bilateral. La revisión del T-MEC se acerca, el futuro del acuerdo resulta central para la economía mexicana y el presidente Donald Trump ha elevado la presión contra los cárteles, incluso con amenazas de acciones militares en territorio mexicano.

40 años de cárcel es la pena mínima que enfrentaría Rocha en EU

Arturo Sarukhán, exembajador de México en EU, describió el tamaño del dilema político. “Está entre la espada y la pared, porque entiende claramente lo que está en juego para su gobierno, para Estados Unidos y para la revisión del T-MEC. Pero Sheinbaum sabe que si entrega a Rocha, eso toca todo y a todos, incluido su mentor político”, dijo al diario.

El texto también planteó que la mandataria ha cedido en otros temas ante Trump, como el refuerzo migratorio, el envío de 10 mil elementos de la Guardia Nacional (GN) a la frontera y la entrega de casi 100 presuntos integrantes de grupos criminales a Estados Unidos. Sin embargo, en este expediente optó por una ruta distinta al rechazar la entrega inmediata de un gobernador en funciones.

Según el Times, la mandataria federal prometió que no habrá encubrimientos, aunque exigió pruebas “irrefutables” para vincular a Rocha Moya con delitos del crimen organizado. La Presidenta sostuvo que, de existir esos elementos, el caso tendría que procesarse en México.

Otro punto central del análisis apuntó al riesgo de que los acusados, si llegan a enfrentar cargos en Estados Unidos o procesos en México, aporten información que complique al poder político. Duncan Wood, del Wilson Center, advirtió que “el mayor riesgo para Sheinbaum es que haya personas extraditadas a Estados Unidos o encarceladas en México y empiecen a hablar como forma de negociar su libertad”.

La presión externa también coincide con tensiones internas. El diario señaló que Morena no opera como un bloque bajo control total de la jefa del Ejecutivo, pues conserva grupos leales a López Obrador, quien mantiene influencia política pese a su retiro. En ese contexto, el caso Rocha Moya aparece como una prueba de fuerza para la Presidenta frente a su partido y ante Washington.

El NYT subrayó que el caso llega con la popularidad de Sheinbaum bajo presión. Según el diario, una encuesta de Bloomberg ubicó su aprobación en 51 por ciento, el nivel más bajo de su mandato hasta ese momento, mientras la economía mexicana registró una contracción en el primer trimestre.

Lila Abed, directora del programa México del Inter-American Dialogue, afirmó al diario estadounidense que una de las principales exigencias de la Casa Blanca consiste en que México aparte a políticos con presuntos vínculos con el crimen organizado. “Creo que si no extradita a Rocha, Estados Unidos continuará presentando acusaciones contra otros políticos”, explicó.

El New York Times también conectó el caso con la incertidumbre empresarial rumbo a la fase decisiva del T-MEC. Pedro Casas, director general de la American Chamber of Commerce en México, resumió el ambiente de cautela ante el riesgo de que la tensión política contamine la negociación comercial. “Todos están nerviosos, pero es un poco cruzar los dedos para que la parte política no explote”, señaló.

Formalización ı Foto: Especial

Formalización │ Notificación penal de los cargos contra 10 funcionarios y exfuncionarios mexicanos ı Foto: Especial

Acusan presión de EU sobre el T-MEC

› Por Elizabeth Hernández

La exembajadora estadounidense en el país y exsubsecretaria para América Latina y el Caribe del Departamento de Estado, Roberta Jacobson, advirtió que la acusación de Estados Unidos contra funcionarios en activo de Sinaloa puede leerse como parte de una estrategia de presión hacia México antes del inicio formal de la negociación del T-MEC.

En entrevista televisiva, Jacobson sostuvo que las acciones del gobierno estadounidense frente a México deben analizarse dentro de un escenario más amplio, marcado por el arranque del proceso comercial. “Tenemos que mirar a todo como parte de ese juego que el gobierno quiere usar para presionar a México en áreas dentro del tratado y afuera”, afirmó.

El Tip: Para Jacobson, el reto ahora es encontrar una forma de cooperación que proteja la soberanía de cada país, pero que al mismo tiempo permita avanzar en su beneficio.

Además, señaló que este caso representa un nivel distinto de presión, debido a que los señalamientos no recaen sobre exfuncionarios, sino sobre actores políticos con cargo vigente. “No podemos decir exactamente que el gobierno de Estados Unidos va a presionar a México sobre más y más políticos, pero es un nivel distinto que en el pasado”, aseguró.

Respecto a la exigencia de la Presidenta Claudia Sheinbaum para que los fiscales estadounidenses aporten pruebas contundentes e irrefutables, Roberta Jacobson señaló que, aunque la evidencia completa se presenta durante el juicio, una solicitud de extradición sí exige que se entreguen “cosas muy explícitas” para sustentar el proceso.

En imagen de archivo, la exembajadora estadounidense en el país y exsubsecretaria para América Latina y el Caribe del Departamento de Estado, Roberta Jacobson ı Foto: larazondemexico

También habló del efecto que esta nueva presión puede tener sobre la cooperación bilateral, y advirtió que existe una línea delicada entre una acción que fortalece la colaboración y otra que puede dañar la relación entre ambos gobiernos. “Demasiada presión o cosas que el pueblo mexicano no puede aceptar, no va a prosperar y no va a mejorar la situación entre los dos países”, sostuvo.

Aun con la tensión política, aseguró que “la cooperación a nivel operativo o de personal técnico continúa” entre ambos países, y añadió los dos buscan evitar una ruptura en materia de seguridad.

Para la exembajadora, ambas naciones dependen una de la otra ante organizaciones criminales con operaciones más allá de la frontera común. “En el tema de seguridad entre México y Estados Unidos, ninguno puede hacerlo solo, necesita uno del otro, porque esas organizaciones son realmente multilaterales, no binacionales y también globales”, afirmó.

Agregó que existe una forma de cooperación compatible con la soberanía de cada país, siempre que permita avanzar en beneficio de ambas sociedades. En ese punto, consideró que los gobiernos no quieren llevar la tensión hasta un punto que frene los canales operativos.

Difusión del caso Rocha no afecta extradición: expertas

› Por Elizabeth Hernández

Tras la explicación de Raúl Armando Jiménez Vázquez, titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial, sobre la ruta legal de una extradición formal y el posible riesgo al debido proceso por la difusión pública del caso Rocha Moya, dos expertas acotaron el alcance jurídico del reclamo mexicano frente a Estados Unidos.

Deborah Marmolejo Panameño, internacionalista y especialista en análisis político, y Teresa Peña Carrasco, abogada penalista, sostuvieron que la inconformidad puede tener peso diplomático, pero no fuerza suficiente para configurarse como una violación al Tratado de Extradición.

Marmolejo Panameño matizó la postura del fiscal Jiménez Vázquez al señalar que la ruta formal de extradición no elimina el deber de distinguir entre reserva diplomática y obligación jurídica. Aunque el procedimiento incluya etapas ante la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), el Poder Judicial (PJ) y una decisión final de la Cancillería, eso no significa que toda la información relacionada con una solicitud queda automáticamente protegida por una cláusula de confidencialidad.

El gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, el pasado 1 de mayo. ı Foto: Cuartoscuro

A su juicio, la detención provisional y la extradición pertenecen al tratado analizado por la Fiscalía General de la República (FGR), pero ese instrumento no contiene una reserva expresa; por ello, el reclamo mexicano puede sostenerse como “inconformidad política por la difusión del caso, no como una violación directa al marco jurídico de extradición”.

Señaló que la SRE incurre en un error técnico al sostener que existía una obligación de confidencialidad derivada de “tratados vigentes”. Explicó que la cláusula de reserva prevista en el Tratado de Asistencia Jurídica Mutua de 1987 no aplica a procesos de extradición ni a solicitudes de detención provisional, ya que pertenece a un régimen distinto, enfocado en intercambio de pruebas, testimonios, decomisos y cooperación judicial.

Marmolejo Panameño afirmó que el Tratado de Extradición de 1978, vigente desde 1980, regula la entrega de personas reclamadas por la justicia de uno de los dos países. Su artículo 11 establece los requisitos para solicitar una detención provisional con fines de extradición, pero no impone una obligación expresa de confidencialidad. El protocolo de 1997 tampoco incorpora una cláusula en ese sentido.

Peña Carrasco coincidió en esa postura y añadió que el punto central radica en distinguir entre una violación jurídica y una ruptura de práctica diplomática. En este caso, sostuvo, no habría una cláusula del tratado de extradición vulnerada por la difusión de los cargos en EU, sino una expectativa de reserva derivada de una nota diplomática que habría acompañado la solicitud enviada a México.

Bajo esa interpretación, la inconformidad mexicana resulta válida como protesta diplomática si el Departamento de Justicia pidió discreción y después hizo pública la acusación el 29 de abril. Sin embargo, esa queja descansaría en la práctica bilateral y en la comunicación diplomática específica, no en una obligación contenida en el tratado de extradición.

Para ambas especialistas, si no existe una cláusula violada, tampoco habría una controversia formal bajo el tratado ni una base jurídica suficiente para negar una eventual extradición por ese solo motivo. El reclamo mexicano conservaría valor político, pero tendría menor fuerza legal ante un procedimiento internacional.

Peña Carrasco advirtió que México puede reclamar la forma en que EU manejó públicamente el caso, pero no sostener ese reclamo como incumplimiento directo del tratado de extradición.