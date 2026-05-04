Claudia: donde hubo entreguismo, hoy se defiende soberanía

La Presidenta Claudia Sheinbaum convirtió la segunda restitución de tierras al ejido de Atenco en un mensaje de soberanía nacional, al contrastar el despojo que dejó el proyecto aeroportuario en Texcoco con la devolución de 54.5 hectáreas a la comunidad. En el aniversario de la represión de mayo de 2006, sostuvo que su gobierno marca distancia con etapas previas de “entreguismo al extranjero” y defensa de privilegios.

Además, reforzó su postura con una referencia histórica a la pérdida territorial frente a Estados Unidos. “Hay algunos que dicen: ‘que venga a ayudar con la seguridad’; la última vez que estuvieron aquí se llevaron 55 por ciento del territorio”, dijo.

El dato: Claudia Sheinbaum reiteró el compromiso de su administración de mantener cercanía con la ciudadanía, al tiempo que subrayó que no traicionará al pueblo.

La mandataria utilizó ese episodio para insistir en que la defensa de la soberanía no admite subordinación ante gobiernos extranjeros. “Donde hubo entreguismo al extranjero, hoy hay defensa de la soberanía nacional; los que piensan que agachando la cabeza se sirve a la patria están muy equivocados. Las mexicanas y los mexicanos siempre tendremos la frente en alto”, afirmó.

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Ese mensaje marcó el tono del acto en Atenco, donde la Presidenta también firmó el convenio de donación y la entrega simbólica de reconocimientos a integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y del Comité de Sobrevivientes de la Tortura de Atenco.

El Tip: Como parte del Plan de Justicia para Atenco, se inauguró el Hospital Francisco Altamirano, se construyó una universidad y se declaró Área Natural Protegida al Lago de Texcoco.

La titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Edna Elena Vega Rangel, informó que, desde 2018, a nivel nacional, se han creado 120 núcleos agrarios, entre ejidos y comunidades, que representan cerca de 140 mil hectáreas y se han restituido 60 mil más, entre las que se incluyen las primeras 186, equivalentes a 430 parcelas resarcidas al ejido de Atenco y las 54 que hoy se restituyen y que representan 81 parcelas.

Sheinbaum Pardo ubicó la restitución dentro de una ruta de reparación tras la cancelación del aeropuerto en Texcoco y recordó que el proyecto enfrentó rechazo por razones sociales, ambientales y económicas, además de que, desde su origen, implicó el despojo de tierras campesinas.

Señaló que el conflicto por Atenco comenzó durante la época neoliberal con Vicente Fox y Enrique Peña Nieto, cuando se planteó por primera vez la construcción del aeropuerto en esa zona. En ese contexto, sostuvo que la defensa del territorio recibió respaldo del entonces gobierno capitalino, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, donde ella fungía como secretaria de Medio Ambiente.

La mandataria Claudia Sheinbaum en la firma del Plan de Justicia para Atenco, ayer ı Foto: Especial

Para la mandataria, la devolución de tierras marca una diferencia frente a los gobiernos que, según dijo, privilegiaron intereses privados sobre los derechos de las comunidades. Frente a los reclamos del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, reconoció que la reparación en Atenco no queda agotada con la entrega de parcelas, y admitió que “hay una justicia que falta”, aunque defendió que la restitución, el reconocimiento comunitario y la recuperación ambiental forman parte de un proceso de resarcimiento.

A dos décadas del Mayo Rojo, la Presidenta cerró su intervención con un compromiso ante los ejidatarios y sobrevivientes de la represión. “Nunca más una policía, un guardia nacional, reprimirá al pueblo de México”, dijo, al insistir en que su gobierno mantendrá diálogo con las comunidades y atención a sus demandas.

Hortensia Ramos, representante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, sostuvo que la restitución de parcelas no cierra el reclamo histórico y afirmó que la justicia seguirá pendiente mientras no exista castigo para quienes participaron en la represión de mayo de 2006.

También vinculó la justicia con la reconstrucción del territorio. Planteó que Atenco no sólo reclama sanciones por los abusos cometidos, sino medidas para frenar la devastación ambiental, recuperar el tejido comunitario y garantizar condiciones de vida digna. Para Ramos, la reparación debe incluir agua, salud, educación y paz para niñas, niños y jóvenes de las comunidades afectadas.

De acuerdo con María Luisa Albores González, directora general de Alimentación para el Bienestar, el plan reúne el trabajo de 31 secretarías, organismos sectorizados, órganos desconcentrados, empresas paraestatales e instituciones de los gobiernos del Estado de México y la Ciudad de México. La funcionaria detalló que el esquema opera mediante siete mesas temáticas sobre agricultura, agua, medio ambiente, educación y cultura, tenencia de la tierra, infraestructura, salud, seguridad y derechos humanos.

En salud, la Secretaría de Bienestar y el IMSS-Bienestar realizaron cuatro jornadas médicas en el Hospital General de Atenco, con atención a más de 30 integrantes del colectivo de sobrevivientes de la tortura. En cultura y educación, el Gobierno federal reportó acervo bibliográfico para cinco bibliotecas públicas, acceso al librero digital Alas y Raíces y 100 libros para los telebachilleratos de Nexquipayac y Zapotlán.

Federación de burócratas cierra filas con el Gobierno

› Por Claudia Arellano

EN UN CONTEXTO marcado por tensiones diplomáticas y debate sobre la seguridad nacional, la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) expresó su respaldo a la Presidenta Claudia Sheinbaum, al destacar su postura en defensa de la soberanía nacional y los derechos laborales de los trabajadores al servicio del Estado.

El posicionamiento surge luego de que, en días recientes, autoridades estadounidenses plantearan la posibilidad de intervenir en territorio mexicano para combatir al crimen organizado, un señalamiento que generó reacciones en distintos sectores políticos y sociales del país.

A través de redes sociales, el dirigente de la central obrera, Marco Antonio García Ayala, reafirmó el apoyo de los más de 80 sindicatos que integran la federación de burócratas a las acciones emprendidas por el Gobierno federal.

El Tip: García Ayala ratificó el compromiso de fortalecer los derechos laborales y mejorar la calidad de vida de los trabajadores del Estado.

Subrayó que la defensa de la soberanía no sólo es un asunto político, sino también un elemento clave para garantizar la estabilidad laboral y el bienestar de millones de trabajadores del sector público.

García Ayala destacó la relevancia del encuentro sostenido durante la conmemoración del Día Internacional del Trabajo, donde la mandataria se reunió con dirigentes nacionales de federaciones, confederaciones y sindicatos de todo el país.

De acuerdo con el dirigente, este acercamiento permitió refrendar el compromiso del Gobierno con la clase trabajadora y sentar las bases de lo que calificó como “un avance fructífero” en la relación entre el Estado y los trabajadores.

El acto, realizado en el Centro Cultural del México Contemporáneo, también sirvió como escenario para que organizaciones sindicales expresaran de manera unánime su respaldo a la Presidenta en la defensa de la soberanía nacional.

En su mensaje, García Ayala resaltó uno de los anuncios más relevantes del evento: la próxima publicación de un decreto presidencial que busca garantizar mejores condiciones salariales para los trabajadores del Estado.

La medida contempla que ningún servidor público perciba menos que el salario medio registrado por el Instituto Mexicano del Seguro Social en 2024, además de asegurar incrementos por encima de la inflación.