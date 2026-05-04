Difusión del caso Rocha no afecta extradición: expertas

Tras la explicación de Raúl Armando Jiménez Vázquez, titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial, sobre la ruta legal de una extradición formal y el posible riesgo al debido proceso por la difusión pública del caso Rocha Moya, dos expertas acotaron el alcance jurídico del reclamo mexicano frente a Estados Unidos.

Deborah Marmolejo Panameño, internacionalista y especialista en análisis político, y Teresa Peña Carrasco, abogada penalista, sostuvieron que la inconformidad puede tener peso diplomático, pero no fuerza suficiente para configurarse como una violación al Tratado de Extradición.

Marmolejo Panameño matizó la postura del fiscal Jiménez Vázquez al señalar que la ruta formal de extradición no elimina el deber de distinguir entre reserva diplomática y obligación jurídica. Aunque el procedimiento incluya etapas ante la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), el Poder Judicial (PJ) y una decisión final de la Cancillería, eso no significa que toda la información relacionada con una solicitud queda automáticamente protegida por una cláusula de confidencialidad.

A su juicio, la detención provisional y la extradición pertenecen al tratado analizado por la Fiscalía General de la República (FGR), pero ese instrumento no contiene una reserva expresa; por ello, el reclamo mexicano puede sostenerse como “inconformidad política por la difusión del caso, no como una violación directa al marco jurídico de extradición”.

Señaló que la SRE incurre en un error técnico al sostener que existía una obligación de confidencialidad derivada de “tratados vigentes”. Explicó que la cláusula de reserva prevista en el Tratado de Asistencia Jurídica Mutua de 1987 no aplica a procesos de extradición ni a solicitudes de detención provisional, ya que pertenece a un régimen distinto, enfocado en intercambio de pruebas, testimonios, decomisos y cooperación judicial.

Marmolejo Panameño afirmó que el Tratado de Extradición de 1978, vigente desde 1980, regula la entrega de personas reclamadas por la justicia de uno de los dos países. Su artículo 11 establece los requisitos para solicitar una detención provisional con fines de extradición, pero no impone una obligación expresa de confidencialidad. El protocolo de 1997 tampoco incorpora una cláusula en ese sentido.

Peña Carrasco coincidió en esa postura y añadió que el punto central radica en distinguir entre una violación jurídica y una ruptura de práctica diplomática. En este caso, sostuvo, no habría una cláusula del tratado de extradición vulnerada por la difusión de los cargos en EU, sino una expectativa de reserva derivada de una nota diplomática que habría acompañado la solicitud enviada a México.

Bajo esa interpretación, la inconformidad mexicana resulta válida como protesta diplomática si el Departamento de Justicia pidió discreción y después hizo pública la acusación el 29 de abril. Sin embargo, esa queja descansaría en la práctica bilateral y en la comunicación diplomática específica, no en una obligación contenida en el tratado de extradición.

Para ambas especialistas, si no existe una cláusula violada, tampoco habría una controversia formal bajo el tratado ni una base jurídica suficiente para negar una eventual extradición por ese solo motivo. El reclamo mexicano conservaría valor político, pero tendría menor fuerza legal ante un procedimiento internacional.

Peña Carrasco advirtió que México puede reclamar la forma en que EU manejó públicamente el caso, pero no sostener ese reclamo como incumplimiento directo del tratado de extradición.