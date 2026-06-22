Morena minimiza chapulineo al PAN

MIENTRAS EL PAN anunció la integración de 200 liderazgos de Morena y el Partido Verde rumbo al proceso electoral de 2027, el diputado local del partido guinda, Paulo Emilio García González, restó importancia a la noticia y cuestionó la suma de Gabriel Escobedo Muñoz.

Durante La Chilanguera, el legislador sostuvo que las personas que se sumaron al blanquiazul no pertenecían realmente a la Cuarta Transformación, entre ellas, el exdiputado federal para reforzar las acciones políticas en Azcapotzalco.

432 mil personas habitaban Azcapotzalco en 2020

“Sumaron a un fan de (Carlos) Alazraki (...) ahí tiene unas fotos con personas señaladas en redes sociales como parte de grupos porriles del IPN”, dijo.

El PAN afirmó este fin que los exmorenistas y exverdecologistas dijeron sentirse defraudados con el oficialismo.