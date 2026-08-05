Metro CDMX HOY 5 de agosto: Estas son las líneas con marcha lenta

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este miércoles 5 de agosto.
Por su parte el Metro informó al respecto de las líneas en las que se presentan afectaciones o alta afluencia, por lo que los usuarios pueden planear su viaje con mayor anticipación.
En La Razón te contamos cómo avanzan los trenes esta mañana y qué líneas son las que reportan retrasos severos.
¿Qué líneas presentan retrasos?
Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportan diversas afectaciones, como retrasos, aglomeraciones y trenes que tardan cierto tiempo en salir. Estos son algunos de los reportes que comparten:
Línea B
La línea B que corre desde Ciudad Azteca a Buenavista reporta un retraso en el servicio y gran flujo de gente en la línea. Los usuarios reportan a través de redes sociales un lento avance:
- “Obviamente la afluencia alta en LB es porque no hay avance… ahora mismo estamos detenidos"
- “La línea B ni siquiera avanza, y no hay afluencia alta, podrían dar a conocer ¿qué pasa? Estamos en Cd azteca"
- “Ya llevamos 10 minutos en romero rubio”
- “Línea B va haciendo paradas muy largas en dirección a Buenavista”
Línea 7
La línea 7 del Metro de la Ciudad de México que corre desde Barranca del Muerto a El Rosario presenta un retraso en el servicio. Los usuarios reportan lo siguiente:
- “La línea 7 siempre con problemas”
- “20 minutos parados en el Rosario″
- “Línea 7 detenida, más de 10 minutos parados en san Antonio, dirección el rosario”
- “Línea 7, súper lenta, dirección el rosario”
Otras líneas con retraso
De acuerdo con el Metro de la CDMX, algunas líneas presentan alguna afectación ya sea retraso de servicio o bien alta afluencia en algunas de sus estaciones. De acuerdo con reportes de usuarios algunas líneas con servicio lento son:
- Línea 3
- Línea 12
- Línea 2
- Línea A
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LMCT