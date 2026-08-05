Metro CDMX HOY 5 de agosto: Estas son las líneas con marcha lenta

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este miércoles 5 de agosto.

Por su parte el Metro informó al respecto de las líneas en las que se presentan afectaciones o alta afluencia, por lo que los usuarios pueden planear su viaje con mayor anticipación.

En La Razón te contamos cómo avanzan los trenes esta mañana y qué líneas son las que reportan retrasos severos.

#MetroAlMomento:

Se registra buen avance y circulación constante de trenes en las Líneas 1, 2, 5, 8, 9 y 12. La información puede cambiar ante eventualidades en el servicio.

Las Líneas 3, 7 y B presentan afluencia alta. Personal del Sistema se encuentra en puntos estratégicos… pic.twitter.com/YRZpJGaPnq — MetroCDMX (@MetroCDMX) August 5, 2026

¿Qué líneas presentan retrasos?

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportan diversas afectaciones, como retrasos, aglomeraciones y trenes que tardan cierto tiempo en salir. Estos son algunos de los reportes que comparten:

Línea B

La línea B que corre desde Ciudad Azteca a Buenavista reporta un retraso en el servicio y gran flujo de gente en la línea. Los usuarios reportan a través de redes sociales un lento avance:

“Obviamente la afluencia alta en LB es porque no hay avance… ahora mismo estamos detenidos"

“La línea B ni siquiera avanza, y no hay afluencia alta, podrían dar a conocer ¿qué pasa? Estamos en Cd azteca"

“Ya llevamos 10 minutos en romero rubio”

“Línea B va haciendo paradas muy largas en dirección a Buenavista”

Línea 7

La línea 7 del Metro de la Ciudad de México que corre desde Barranca del Muerto a El Rosario presenta un retraso en el servicio. Los usuarios reportan lo siguiente:

“La línea 7 siempre con problemas”

“20 minutos parados en el Rosario″

“Línea 7 detenida, más de 10 minutos parados en san Antonio, dirección el rosario”

“Línea 7, súper lenta, dirección el rosario”

Otras líneas con retraso

De acuerdo con el Metro de la CDMX, algunas líneas presentan alguna afectación ya sea retraso de servicio o bien alta afluencia en algunas de sus estaciones. De acuerdo con reportes de usuarios algunas líneas con servicio lento son:

Línea 3

Línea 12

Línea 2

Línea A

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LMCT