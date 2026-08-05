¡Toma precauciones!

Metro CDMX HOY 5 de agosto: Estas son las líneas con marcha lenta

El Metro informó que el avance entre los trenes es constante; te contamos el tiempo de espera

Tiempos de espera en el Metro HOY
Tiempos de espera en el Metro HOY Foto: X @MetroCDMX
Por:
Mariel Caballero

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este miércoles 5 de agosto.

Por su parte el Metro informó al respecto de las líneas en las que se presentan afectaciones o alta afluencia, por lo que los usuarios pueden planear su viaje con mayor anticipación.

En La Razón te contamos cómo avanzan los trenes esta mañana y qué líneas son las que reportan retrasos severos.

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¿Qué líneas presentan retrasos?

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportan diversas afectaciones, como retrasos, aglomeraciones y trenes que tardan cierto tiempo en salir. Estos son algunos de los reportes que comparten:

Línea B

La línea B que corre desde Ciudad Azteca a Buenavista reporta un retraso en el servicio y gran flujo de gente en la línea. Los usuarios reportan a través de redes sociales un lento avance:

  • “Obviamente la afluencia alta en LB es porque no hay avance… ahora mismo estamos detenidos"
  • “La línea B ni siquiera avanza, y no hay afluencia alta, podrían dar a conocer ¿qué pasa? Estamos en Cd azteca"
  • “Ya llevamos 10 minutos en romero rubio”
  • “Línea B va haciendo paradas muy largas en dirección a Buenavista”

Línea 7

La línea 7 del Metro de la Ciudad de México que corre desde Barranca del Muerto a El Rosario presenta un retraso en el servicio. Los usuarios reportan lo siguiente:

  • “La línea 7 siempre con problemas”
  • “20 minutos parados en el Rosario″
  • “Línea 7 detenida, más de 10 minutos parados en san Antonio, dirección el rosario”
  • Línea 7, súper lenta, dirección el rosario

Otras líneas con retraso

De acuerdo con el Metro de la CDMX, algunas líneas presentan alguna afectación ya sea retraso de servicio o bien alta afluencia en algunas de sus estaciones. De acuerdo con reportes de usuarios algunas líneas con servicio lento son:

  • Línea 3
  • Línea 12
  • Línea 2
  • Línea A

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LMCT

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