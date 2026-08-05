Alistan plan B por si pueblos batean la construcción de L6 del Cablebús

Aunque la Línea 6 del Cablebús ya está en construcción y se prevé concluirla en diciembre de 2027, su llegada a más comunidades de Milpa Alta aún no está garantizada, pues siguen pendientes las consultas en Villa Milpa Alta y San Francisco Tecoxpa. Si hay un rechazo a la obra, la ruta será modificada.

Ante ello, el titular de la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse), Raúl Basulto Luviano, dijo a La Razón que, si no prosperan los diálogos, podrían aprovecharse los kilómetros que dejarían de construirse para desarrollar un ramal hacia otra zona, como Xochimilco o en dirección al centro de Tláhuac.

El Dato: De manera general, el Cablebús reduce los tiempos de traslado en zonas altas de la ciudad en al menos 50 por ciento, de acuerdo con la Secretaría de Movilidad.

“Si particularmente esos kilómetros que se dejan de hacer en Milpa Alta no se construyen, se podrían reubicar; existiría la posibilidad de hacer un ramal. Primero le apostamos a que la población acepte, ese es nuestro plan A”, señaló el funcionario local.

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No obstante, el secretario aclaró que una conexión con el futuro Cablebús de Xochimilco, propuesto por la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, para después de 2028, no sería factible, pues las rutas de ambos proyectos recorrerán corredores distintos y sus estaciones quedarían demasiado alejadas.

28 nuevas estaciones de Cablebús son construidas

Basulto Luviano recordó que el proyecto ya obtuvo el respaldo de la comunidad de San Antonio Tecómitl, donde 920 personas votaron a favor de la construcción del Cablebús y sólo una docena manifestó su rechazo, por lo que actualmente el trazo está garantizado hasta ese punto.

“Los pueblos de Milpa Alta decidirán si quieren o no y, si al final no se da, podríamos replantear esos kilómetros y estudiar la posibilidad de hacer un brazo adicional hacia otra zona”, adelantó.

A nivel general, la Línea 6 recorrerá 12.4 kilómetros entre Metro Tláhuac y San Antonio Tecómitl, contará con siete estaciones, más de 65 postes y 270 cabinas. Se estima que atenderá a 45 mil pasajeros diarios y beneficiará a más de 186 mil habitantes.

94 mil pasajeros se estima que viajen diario en la L5

El funcionario explicó que parte de la resistencia en Villa Milpa Alta y San Francisco Tecoxpa obedece a preocupaciones de los habitantes sobre el uso del suelo.

Además de las consultas con pueblos originarios, la Línea 6 enfrenta el desafío de ingeniería más complejo de los tres nuevos proyectos de Cablebús debido a las condiciones del subsuelo en Tláhuac y Milpa Alta.

Basulto Luviano explicó que, a diferencia de Tlalpan, donde predomina el terreno rocoso del Pedregal, en esa región existen suelos arcillosos que obligan a realizar estudios geofísicos y de mecánica de suelos más especializados.

“En Tláhuac tenemos suelos más arcillosos que nos obligan a irnos un poco más profundo en instrumentación para encontrar un segmento más estable.

“Tlalpan muy bien, porque tiene el Pedregal, los pedregales y tiene suelo muy bueno. Siete de nueve estaciones tienen un suelo muy bueno y las otras dos están bien; nada de qué quejarse de la línea”, explicó el titular de la Sobse.

De acuerdo con el secretario, las condiciones arcillosas requieren cimentaciones de hasta 15 metros de profundidad para garantizar la estabilidad de postes y estaciones, lo que convierte a la Línea 6 en la obra técnicamente más compleja del paquete de nuevas rutas de Cablebús.

UNA CABINA del Cablebús transporta a usuarios sobre la avenida Constituyentes, en abril pasado ı Foto: Especial

EL PROGRESO. Ayer, durante la conferencia sobre el avance de las líneas 4, 5 y 6 del Cablebús, la Jefa de Gobierno explicó que la ruta 6 llegará por ahora hasta San Antonio Tecómitl, debido a que esa comunidad ya aprobó el proyecto mediante consulta.

“Acá todavía falta la definición; si llega o no llega, en fin. Lo importante es que estamos hablando de las zonas más alejadas, las que más lo requieren.

“Lo que decidan los pueblos, como siempre. No hay ningún interés en imponer un proyecto”, sostuvo la Jefa de Gobierno sobre las consultas en los dos pueblos originarios de Milpa Alta.

La secretaria de Pueblos y Barrios Originarios, Nelly Antonia Juárez Audelo, informó que hasta ahora se han realizado siete consultas previas, libres e informadas para las líneas 5 y 6 del Cablebús, entre ellas, las de San Pedro Tláhuac, Santiago Tulyehualco, San Juan Ixtayopan y San Antonio Tecómitl, todas aprobadas por mayoría.

La Línea 4 conectará Pedregal de San Nicolás, en Tlalpan, con Ciudad Universitaria, mientras que la Línea 5, la más larga de las tres, unirá Mixcoac con el pueblo de San Miguel Ajusco.

Brugada Molina informó que las tres obras registran un avance cercano a 20 por ciento entre trabajos civiles y electromecánicos, con la meta de alcanzar 40 por ciento al cierre de este año.

De acuerdo con el Gobierno de la Ciudad de México, las tres nuevas rutas representan una inversión superior a 17 mil millones de pesos y, de acuerdo con el Gobierno capitalino, las líneas 4 y 6 concluirán a finales de 2027, mientras que, por ser la más larga, la Línea 5 estará lista en junio de 2028.