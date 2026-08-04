Lluvias dejan afectaciones al oriente del Valle de México; CDMX activa Alerta Amarilla

Inundación sobre la carretera México-Texcoco, el oriente del Estado de México, el 4 de agosto de 2026.

Sin tregua por la temporada, las intensas lluvias registradas este martes han provocado distintas afectaciones al oriente de la Ciudad de México y el Estado de México.

En el Estado de México, el punto más afectado fue el municipio de La Paz, donde se reportó la caída de granizo, así como fuertes corrientes de agua pluvial.

Además, el aguacero provocó una severa inundación sobre la carretera México-Texcoco, a a la altura del Hotel Términos, donde la acumulación de agua derivó en un asentamiento vehicular y afectaciones al transporte público.

TE RECOMENDAMOS: Llega sin estrés al trabajo Hoy No Circula miércoles 5 de agosto 2026 aplica para estos autos en CDMX y Edomex

#Reportando ⛈️ | Cesa la lluvia, pero la México-Texcoco continúa totalmente colapsada a la altura de #LaPaz, #EdoMéx. 🔴



🛑📍 En la zona del Hotel Términos, el tránsito se encuentra completamente detenido en ambos sentidos. Ni vehículos particulares ni transporte público logran… pic.twitter.com/BarwLClULR — SASSLA Clima (@SasslaClimaMx) August 4, 2026

Autoridades municipales también atendieron afectaciones en otros puntos de la carretera federal, así como calles de la colonia Valle de Los Reyes.

En la colonia Valle de Los Pinos se registró un encharcamiento sobre la avenida Del Pino, en las inmediaciones del DIF La Paz.

En la Ciudad de México, personal del Heroico Cuerpo de Bomberos atendió un encharcamiento que se extendió por unos 100 metros lineales en las inmediaciones del distribuidor vial de La Concordia, en la colonia Santa Martha Acatitla, alcaldía Iztapalapa.

Atendimos un encharcamiento en la colonia Santa Martha Acatitla, en @Alc_Iztapalapa, informamos que se desalojo agua pluvial en un área de 100 metros lineales.#ServicioConcluido

@JefeVulcanoCova pic.twitter.com/XuvS3WLeeu — Bomberos Ciudad de México Oficial (@Bomberos_CDMX) August 5, 2026

Activan Alerta Amarilla para 6 alcaldías

Ante el pronóstico de fuertes lluvias y posible caída de granizo, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó la activación de la Alerta Amarilla para al menos 6 alcaldías de la Ciudad de México:

Coyoacán

Iztapalapa

Milpa Alta

Tláhuac

Tlalpan

Xochimilco

La Alerta Amarilla permanecerá activa hasta las 21:00 horas, aunque podría actualizarse en caso del recrudecimiento de las condiciones meteorológicas, según los riesgos asociados a las precipitaciones.

También puedes leer:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr