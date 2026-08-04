Dan 16 años de prisión a estadounidense por abuso sexual de dos menores en CDMX

Un juez impuso 16 años y seis meses de prisión al estadounidense Timothy Paul Hitchcock, quien también utilizó la identidad de Timoteo Andrew Godwin Smith, por abuso sexual agravado contra dos menores dentro de una escuela primaria de Azcapotzalco.

El fallo llega casi una década después de que agentes de la Policía Federal Ministerial ejecutaron una orden de aprehensión en enero de 2017. Desde entonces, el acusado permanece recluido en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, en la Ciudad de México.

Hitchcock trabajaba como docente cuando realizó actos de carácter sexual contra las víctimas, de acuerdo con la Fiscalía General de la República.

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La #FGR, a través de #FECOR en @FGR_CDMX, logró sentencia condenatoria de más de 16 años de prisión para Timothy “N” o Timoteo “N”, de origen extranjero, quien cambió su identidad y ya en nuestro país cometió el delito de abuso sexual agravado en contra de dos personas menores de… pic.twitter.com/EFVpdONGPz — FGR México (@FGRMexico) August 4, 2026

Reportes internacionales señalaron que el hombre tenía una condena previa por delitos sexuales en Florida y abandonó Estados Unidos después de quedar sujeto a supervisión. Medios nacionales y estadounidenses también documentaron el uso de papeles falsos para presentarse en México como Timoteo Andrew Godwin Smith.

Para acreditar la responsabilidad penal, el Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Federal en la capital presentó los elementos del expediente ante el juzgador. La institución sostuvo que el extranjero “cambió su identidad” antes de cometer las agresiones y afirmó que aportó “pruebas contundentes” durante el juicio.

Actualmente, Hitchcock cumple condena en el Reclusorio Oriente. La FGR no informó cuándo ocurrieron los ataques, las edades de las víctimas, los delitos que motivaron sus detenciones previas en territorio estadounidense ni las medidas de reparación ordenadas por el juez.

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MSL