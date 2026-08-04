Metro CDMX HOY 4 de agosto: Estas son las líneas con marcha lenta

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este martes 4 de agosto.

Por su parte el Metro informó al respecto de las líneas en las que se presentan afectaciones o alta afluencia, por lo que los usuarios pueden planear su viaje con mayor anticipación.

En La Razón te contamos cómo avanzan los trenes esta mañana y qué líneas son las que reportan retrasos severos.

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#MetroAlMomento:

Se registra buen avance y circulación constante de trenes en las Líneas 1, 2, 3, 5, 8, 9 y 12. La información puede cambiar ante eventualidades en el servicio.

Las Líneas A y 7 presentan afluencia alta. Personal del Sistema se encuentra en puntos estratégicos… pic.twitter.com/NIeY68DW3p — MetroCDMX (@MetroCDMX) August 4, 2026

¿Qué líneas presentan retrasos?

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportan diversas afectaciones, como retrasos, aglomeraciones y trenes que tardan cierto tiempo en salir. Estos son algunos de los reportes que comparten:

Línea A

La línea A que corre desde Pantitlán a La Paz reporta un retraso en el servicio y gran flujo de gente en la línea. De acuerdo con los reportes, el servicio se agiliza tras realizar el retiro de un tren. Los usuarios reportan a través de redes sociales un lento avance:

" La línea A viene parándose como 10 minutos en cada estación "

" En la línea A, valemos, porque no es necesario dejarnos 10 minutos parados por estación"

“Llevamos 20 minutos en tepalcates de donde están moviendo el tren qué impidan avancemos a Pantitlán”

“Nos bajaron en Acatitla a todos y está llenísimo y todos los metros que pasaron van llenos”

Línea 7

La línea 7 del Metro de la Ciudad de México que corre desde Barranca del Muerto a El Rosario presenta un retraso en el servicio. Los usuarios reportan lo siguiente:

“L7 ¿ahora que? Primer se tardan en avanzar, después trenes llenos y ahora se vuelve a parar"

“Otra vez más de 15 minutos esperando un metro en la línea 7″

“Afluencia alta en la 7, porque los convoyes no avanzan”

Otras líneas con retraso

De acuerdo con el Metro de la CDMX, algunas líneas presentan alguna afectación ya sea retraso de servicio o bien alta afluencia en algunas de sus estaciones. De acuerdo con reportes de usuarios algunas líneas con servicio lento son:

Línea 3

Línea 12

Línea 2

Línea 8

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LMCT