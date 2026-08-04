Padece Iztapalapa un robo a casa habitación cada día

“Se metieron por la puerta y nos amarraron. Yo vivía con mi mamá y mi hermana. A mi mamá, quien metía el carro, (sujetos) la agarraron, entraron con ella y cuando yo llegué estaban las dos amagadas. En esa ocasión se llevaron varias cosas, fue la primera vez que nos pasó”, recordó Elena, una de las víctimas de robo a casa habitación en Iztapalapa.

La demarcación que gobierna la morenista Aleida Alavez Ruiz cerró 2025, su primer año de mandato, con un promedio de más de una carpeta de investigación diaria por este tipo de delito, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

El Dato: El artículo 210 del Código Penal capitalino sanciona con entre seis meses y dos años de prisión el ingreso a una vivienda de manera ilegal o con violencia.

Los datos de la instancia federal muestran que, en el primer año de la administración de la exdiputada local, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México abrió un total de 369 indagatorias por el hurto a vivienda, lo cual arroja una cifra promedio diaria de 1.01 incidentes de esta naturaleza.

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Si bien las tareas de seguridad son responsabilidad de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, las 16 alcaldías también tienen atribuciones en materia de prevención del delito, de acuerdo con el artículo 42 de la Constitución Política local.

Mil 113 indagatorias por este hurto suman en el año en la ciudad

“Ya van cuatro robos que nos hacen. Son tres aquí y uno al lado. La otra vez (en noviembre de 2025) estábamos comiendo al lado. Un chavo abrió y se metió por la ventana del patio”, contó Elena a La Razón sobre esta problemática en la colonia Constitución de 1917.

Esta problemática colocó a la alcaldía en la primera posición en la capital por este crimen, con cifras que superan hasta 40 por ciento las carpetas de investigación de otras demarcaciones.

Al término de 2025, Iztapalapa tuvo 109 casos más de robo de esta naturaleza que Cuauhtémoc, la cual registró 260 y ocupó el segundo lugar. Le siguió Tlalpan con 242 indagatorias iniciadas.

91.7 por ciento de estos delitos se cometió sin violencia en 2025

“Está igual el nivel de robo (con Alavez Ruiz), o sea, no ha aumentado, a lo mejor, pero aún pasa. Y la cosa es que como tenemos el Metro muy cerca y también Periférico, pues es fácil que se metan a robar y tengan varias salidas”, explicó Elena.

Jorge Saldaña, familiar de Elena, detalló que los hurtos ocurren tras el abandono de un módulo de vigilancia delegacional, situado a menos de 30 metros de inmuebles donde ocurrieron los ilícitos.

En un recorrido por la zona, este diario observó que dicha caseta, situada en la esquina de la calle Francisco Figueroa, mantiene la identidad gráfica de la entonces delegación, pero no hay ningún elemento de seguridad ahí.

“En pandemia, que es otro de los robos que tuvimos, se paró aquí un vehículo Grand Vitara. Se bajaron tres chavos que se veían jóvenes, uno se paró frente al auto y otro cerca del inmueble. Tocaron, y como no vieron a nadie, forzaron la puerta. Se metieron y se ve en el video de una de las cámaras de seguridad cómo van sacando tabletas y todo lo que pudieron”, explicó el afectado.

La situación que ocurre en Iztapalapa no solo se ha centrado en zonas como la colonia Constitución de 1917. Por ejemplo, el pasado 15 de julio la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvo a cinco uniformados del Sector Oasis, quienes, presuntamente, hurtaban artículos de valor en casas de varias colonias.

Además, en noviembre de 2025 la dependencia desarticuló a una banda de cinco integrantes, quienes, supuestamente, participaron, al menos, en un robo a casa habitación en el Barrio de San Lorenzo, en la demarcación morenista.

Del 1 de enero al 30 de junio de 2026 la alcaldía lidera en carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía local por robos a domicilio, con 154 pesquisas.

Asimismo, el análisis de las cifras del SESNSP detalla que, de cada 100 atracos de robo a casa habitación en la Ciudad de México, poco más de 14 ocurren en el perímetro de Iztapalapa.

“La calle se ve bien oscura y también la de atrás. Desde hace como 20 días lo ha estado reportando mi esposo y no vienen. En las noches, tenemos los videos, ha estado pasando gente en la madrugada.

“Apenas mi hermana grabó un video de una chava que viene caminando sola, pero en la madrugada, eran las 03:00 horas, posiblemente para ver qué casas están abiertas”, contó la vecina.

Ante estas omisiones, este diario solicitó a la alcaldía explicar por qué sus funcionarios no han atendido las peticiones vecinales, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta.

En la actual administración, los meses con más indagatorias por robos a casa habitación fueron octubre de 2025, con 43 casos; octubre de 2024, con 42 incidentes; enero de 2026, con 34; noviembre de 2025, con 33, y abril de 2025, con 33.

INSEGURIDAD ı Foto: Especial