Busca Brugada crear la policía metropolitana

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, propuso crear una Policía Metropolitana para fortalecer la estrategia de seguridad en el Valle de México mediante el intercambio de inteligencia, la coordinación de operativos y la eliminación de vacíos entre las corporaciones de las entidades que integran la región.

Durante la Primera Sesión Ordinaria 2026 del Consejo de Desarrollo Metropolitano del Valle de México, realizada en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, la mandataria capitalina planteó que el nuevo esquema permitiría responder de manera conjunta en contra de la delincuencia, que opera sin respetar límites territoriales.

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“Creo que debemos proponernos crear la Policía Metropolitana, para que pueda ser más efectiva la estrategia común, compartir inteligencia, coordinar operativos, eliminar vacíos y duplicidades”, afirmó la funcionaria local.

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Brugada Molina sostuvo que la seguridad debe asumirse con una visión metropolitana, al advertir que los delincuentes pueden desplazarse entre distintas entidades en cuestión de minutos, por lo que consideró indispensable fortalecer la coordinación institucional.

“La seguridad exige la misma visión. Quien comete un delito puede cruzar tres estados en cuestión de minutos. Tenemos que lograr que la información, la operación policial, la videovigilancia y la capacidad institucional viajen más rápido que los delincuentes, para ir siempre un paso adelante”, señaló.

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Durante la sesión también se aprobaron por unanimidad la ampliación de la Zona Metropolitana del Valle de México a 84 municipios y alcaldías, con la incorporación de Huitzilac, Morelos, y ocho municipios de Hidalgo, así como la integración formal del Gobierno de Morelos al Consejo de Desarrollo Metropolitano.

Como antecedente, en diciembre de 2024 el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, adelantó a Excélsior que los gobiernos de la Ciudad de México, el Estado de México y Morelos trabajaban en la conformación de una Policía Metropolitana con un mando coordinado, intercambio de inteligencia y participación de las fiscalías para atender delitos en las zonas limítrofes, como robo, invasión de predios y tala clandestina.

En la misma sesión de ayer, la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, destacó que la coordinación entre los tres órdenes de gobierno ha permitido implementar un mando unificado en la zona oriente de la entidad, estrategia que, aseguró, ha contribuido a reducir 53 por ciento el robo de vehículos y 36 por ciento el homicidio doloso.

El Dato: La Jefa de Gobierno también planteó un plan de reforestación desde Tláhuac hasta la Gustavo A. Madero, y de Chalco a Ecatepec, en el Estado de México.

MÁS VIGILANCIA. Brugada Molina informó además que hace tres días autoridades de la Ciudad de México y del Estado de México avanzaron en la creación de un C5 Metropolitano, proyecto que consideró complementario a la Policía Metropolitana para fortalecer la coordinación regional en materia de seguridad.

La mandataria capitalina señaló que ambas iniciativas buscan consolidar una estrategia común entre las entidades para compartir inteligencia, mejorar la coordinación operativa y evitar que los límites territoriales obstaculicen el combate a la delincuencia.