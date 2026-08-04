Ahora el PAN presenta su plan contra despojos

Un día después de que Morena anunció la instalación de mesas itinerantes de acompañamiento jurídico para víctimas de despojo, el PAN presentó una estrategia propia para prevenir este delito mediante la organización vecinal, la instalación de cámaras y luminarias, así como una red de abogados para brindar asesoría legal a personas afectadas.

En conferencia, la presidenta del blanquiazul capitalino, Luisa Gutiérrez Ureña, y el diputado local Andrés Sánchez Miranda dieron a conocer el plan, el cual busca fortalecer la prevención de invasiones a inmuebles y acompañar a quienes ya enfrentan procesos por este delito.

Mil 966 indagatorias por despojo se han iniciado en el año

Sánchez Miranda explicó que una de las primeras acciones será instalar mantas y globos en viviendas de vecinos organizados para que funcionen como puntos de contacto con otras personas.

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El legislador agregó que también crearán grupos de WhatsApp entre vecinos, diputados y autoridades para reportar oportunamente cualquier intento de ocupación ilegal de inmuebles.

“Vamos a estar colocando estas mantas y estos globos para poder identificar a los vecinos que ya están organizándose en los grupos y que están en comunicación permanente con la policía y con la Fiscalía, para que, si tu vecino ve este globo en el domicilio de alguna de tus colonias, se acerque a ellos y ellos, a su vez, nos enlacen con ustedes para poder dar seguimiento”, señaló.

El diputado capitalino señaló que uno de los problemas detectados es que grupos dedicados al despojo aprovechan que muchos adultos mayores no tienen en orden la documentación de sus viviendas, por lo que también buscarán acercar a los propietarios con notarías para prevenir fraudes.