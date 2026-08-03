Brugada impulsa integración ZMVM para desarrollo económico de México

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, encabezó la sesión metropolitana celebrada en las instalaciones del AIFA.

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, urgió a una mayor integración de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) para mejorar la seguridad, movilidad y acceso al agua de millones de habitantes. Desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), destacó que superar las fronteras administrativas es clave para el desarrollo regional y nacional.

La ZMVM, con más de 23 millones de personas, representa el 17% de la población y el 28% del Producto Interno Bruto (PIB) de México. “Si fuéramos un país, seríamos la cuarta economía de América Latina”, afirmó Brugada, subrayando su relevancia económica y cultural.

Hoy, en la Primera Sesión Ordinaria 2026 del Consejo de Desarrollo Metropolitano del Valle de México, trabajamos en coordinación para construir soluciones que mejoren la vida de millones de personas.



Compartimos los mismos retos y también la responsabilidad de resolverlos. pic.twitter.com/NwhnUvWYYh — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) August 4, 2026

Para enfrentar desafíos compartidos, propuso una Policía Metropolitana que comparta inteligencia y coordine operativos, complementando el C5 Metropolitano. La delincuencia no respeta límites territoriales, haciendo vital esta coordinación.

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La gobernanza hídrica debe ser metropolitana, pues las entidades comparten la misma cuenca. Se busca proteger este recurso de manera conjunta, integrar el transporte público y avanzar en la reforestación del oriente de la CDMX.

La mandataria expuso la urgencia de coordinar esfuerzos en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) en materia de agua y transporte. ı Foto: Especial.

La movilidad es otro punto crítico, con más de un millón de trabajadores y 270 mil estudiantes trasladándose diariamente. Un Plan Metropolitano de Movilidad y Acción Climática es fundamental para mejorar la calidad de vida.

Un paso importante fue la bienvenida al municipio de Huitzilac, Morelos, sumando 84 municipios de cuatro entidades. Se planteó la homologación de regulaciones y el pago de impuestos para mejorar servicios públicos sin crear nuevas cargas fiscales.

En la sesión se aprobaron siete acuerdos clave. La titular de Sedatu, Edna Elena Vega Rangel, informó sobre dos años de trabajo previo, con 175 reuniones y 24 talleres, sentando las bases para el Programa de Ordenación de la ZMVM.

Acompañamos a nuestra querida @EdnaElenaVegaR1, titular de la @SEDATU_mx, en la Primera Sesión Ordinaria 2026 del Consejo de Desarrollo Metropolitano.



Un hecho histórico que suma la visión y el esfuerzo de la Ciudad de México, el Estado de México e Hidalgo para construir un… pic.twitter.com/kN21VjbhYz — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) August 4, 2026

Gobernadores del Estado de México, Morelos e Hidalgo respaldaron la coordinación para fortalecer seguridad, economía y desarrollo urbano. El evento reunió a funcionarios de las cuatro entidades, autoridades federales, académicos y sociedad civil.

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JVR