Clara Brugada invierte 372 millones de pesos en Xochimilco para obras hídricas

Las acciones operativas en el pueblo de San Gregorio Atlapulco abarcan la limpieza de canales y el saneamiento de la zona lacustre.

Vecinos de San Gregorio Atlapulco, en Xochimilco, verán resueltos problemas históricos de inundaciones y saneamiento de agua gracias a una inversión de 372 millones de pesos. La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció este plan hídrico integral que busca recuperar la zona lacustre y fortalecer la producción chinampera, mejorando directamente la calidad de vida de miles de habitantes de la Ciudad de México.

A partir de este mes, se ejecutarán siete obras estratégicas, resultado de acuerdos con la comunidad y consulta ciudadana. Incluyen la construcción y rehabilitación de 22 gaviones para infiltrar agua de lluvia, el desazolve de 16 mil metros cúbicos de lodo, y la conclusión de un colector de casi tres kilómetros que conducirá aguas residuales a una planta de tratamiento. Próximamente, iniciará la sustitución de la red de drenaje y la construcción de la planta de bombeo de Atenco.

Estas acciones buscan proteger uno de los principales polos agrícolas de la capital, impulsando la producción de hortalizas y plantas en las chinampas. La rehabilitación de la PTAR de San Pedro Actopan ya triplicó su capacidad a 60 litros por segundo. Con la modernización de otras plantas en San Luis Tlaxialtemalco y San Lorenzo, se alcanzará una capacidad total de 280 litros por segundo de agua tratada de alta calidad, esencial para recuperar y conservar la zona chinampera.

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, encabezó la presentación de los siete proyectos hídricos prioritarios. ı Foto: Especial.

“Estamos recuperando la cuenca, los canales y las chinampas. El gran legado que podemos dejar como gobierno es la recuperación de la ciudad lacustre”, afirmó Brugada Molina, destacando la visión de Xochimilco como un modelo de gestión hídrica sustentable. José Mario Esparza Hernández, titular de Segiagua, añadió que el plan beneficia a más de 42 mil habitantes y ya muestra resultados positivos, con menos afectaciones por lluvias en 2025.

Por su parte, la alcaldesa de Xochimilco, Circe Camacho Bastida, agradeció el cumplimiento del compromiso; “Por primera vez podemos decir, estamos muy contentos y orgullosos de que este proyecto sí atiende las necesidades de nuestro hermoso pueblo”, refiriéndose a las inundaciones que durante años afectaron la zona y que ahora se busca prevenir de forma definitiva.

El secretario de Segiagua, José Mario Esparza Hernández, confirmó que las obras beneficiarán a más de 42 mil habitantes. ı Foto: Especial.

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JVR