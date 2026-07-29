¿Cómo y hasta cuándo se puede sacar la licencia de conducir permanente en México?

La Ciudad de México tiene disponible el trámite para la licencia de conducir permanente, y pese a que el trámite estaba programado para concluir el año pasado, se extendió la fecha de termino.

Esta licencia de conducir es el único tipo de permiso de conducir que no cuenta con una fecha límite de validez, por lo que quienes cuenten con esta no deben realizar el trámite de nueva cuenta.

La licencia de conducir permanente unicamente está disponible para automóviles, y quienes quieran hacer este trámite; además de residir en la Ciudad de México o el Estado de México, deberán cumplir con algunos requisitos.

Licencia de conducir permanente ı Foto: Redes Sociales

¿Cómo sacar la licencia de conducir permanente en la CDMX?

La fecha límite para realizar el trámite de la licencia de conducir permanente en la capital es el 31 de diciembre del 2026, pero es recomendable realizar este proceso con tiempo para evitar una saturación en el sistema.

Para tramitar la licencia de conducir permanente en la CDMX se debe residir en la capital o en el Edomex e iniciar sesión con la cuenta Llave CDMX Expediente.

Una vez iniciada la sesión se debe seleccionar la opción Nuevo trámite, y posteriormente se debe seleccionar la forma de pago, que puede ser en línea o por medio de captura para pagar en una institución bancaria.

Para continuar con el trámite se deben cargar los siguientes archivos:

Identificación oficial

Comprobante de no adeudos

Certificado de Curso Teórico

En caso de ser la primera vez que se realiza el trámite se debe hacer un examen teórico en línea sobre el reglamento de tránsito y aprobarlo, pues una vez terminado se dará la constancia.

Si tienes o tuviste antecedente de licencia tipo A en la Ciudad de México, agenda tu cita para la #NuevaLicenciaPermanente en los siguientes enlaces:



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🔗https://t.co/fogXJfYXrY pic.twitter.com/dlCZNQMBQm — Secretaría de Movilidad CDMX (@LaSEMOVI) December 3, 2024

Una vez que se refleje el pago de la licencia de conducir, en un máximo de 72 horas, se enviará un correo electrónico con la constancia en la que viene indicado el número de licencia, misma que se puede descargar en la cuenta Llave CDMX.

La licencia de conducir tipo A permanente tiene un costo de mil 500 pesos en la capital; además, se puede agendar una cita en la Secretaría de Movilidad para que los datos biométricos puedan ser tomados y se pueda entregar una licencia física.

La licencia de conducir permanente únicamente sirve para automóviles particulares, por lo que quienes conduzcan motocicleta u otro tipo de vehículo deben tramitar una de las ocho opciones que hay para tener la licencia correspondiente.

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