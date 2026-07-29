Metro CDMX HOY 29 de julio: Estas son las líneas con marcha lenta

Estas son las líneas del Metro CDMX que presentan retrasos HOY.

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este miércoles 29 de julio.

Por su parte el Metro informó al respecto de las líneas en las que se presentan afectaciones o alta afluencia, por lo que los usuarios pueden planear su viaje con mayor anticipación.

En La Razón te contamos cómo avanzan los trenes esta mañana y qué líneas son las que reportan retrasos severos.

#MetroAlMomento:

La circulación de trenes en las Líneas 1, 2, 5, 8, 9, 12, y A es constante desde las terminales por ambas direcciones y la afluencia controlada. La información puede cambiar por eventualidades en el servicio.



Las Líneas 3 y B registran alta afluencia; se envían… pic.twitter.com/omCqier8hF — MetroCDMX (@MetroCDMX) July 29, 2026

¿Qué líneas presentan retrasos?

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportan diversas afectaciones, como retrasos, aglomeraciones y trenes que tardan cierto tiempo en salir. Estos son algunos de los reportes que comparten:

Línea 7

La línea 7 que corre desde El Rosario a Barranca del Muerto reporta un retraso en el servicio y gran flujo de gente en la línea. De acuerdo con los reportes, el servicio se agiliza tras presentarse alta afluencia. Los usuarios reportan a través de redes sociales un lento avance:

" Línea 7 con importantes retrasos, detenido completamente en Polanco"

“¿línea 7? llevamos 15 min en Mixcoac"

“Línea 7 dirección barranca estamos parados en camarones que onda”

Buen día. Se agiliza la marcha de los trenes en la Línea 7, después de realizar revisión a un tren. Permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar. — MetroCDMX (@MetroCDMX) July 29, 2026

Línea 3

La línea 3 del Metro de la Ciudad de México que corre desde Indios Verde a Universidad presenta un retraso en el servicio. Los usuarios reportan lo siguiente:

“La línea 3 ya lleva 10 min en balderas haciendo base. Viene casi vacío”

“Línea 3 dirección Indios Verdes, haciendo base en cada estación de cinco a diez minutos, NADA que ver la alta afluencia”

“Línea 3, no avanzamos”

Otras líneas con retraso

De acuerdo con el Metro de la CDMX, algunas líneas presentan alguna afectación ya sea retraso de servicio o bien alta afluencia en algunas de sus estaciones. De acuerdo con reportes de usuarios algunas líneas con servicio lento son:

Línea 9

Línea B

Línea 8

Línea A

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LMCT