Adrián Rubalcava presenta balance de su gestión al frente del Metro CDMX

El director general del Metro, Adrián Rubalcava Suárez, presentó un balance de su gestión al frente del STC, el 28 de julio de 2026.

El director del Metro de la Ciudad de México, Adrián Rubalcava Suárez, presentó un balance de las acciones emprendidas durante su gestión y destacó avances en materia de seguridad, mantenimiento, operación y administración financiera del Sistema de Transporte Colectivo (STC).

Durante una reunión con medios de comunicación, el funcionario aseguró que recibió una red con déficit de trenes, infraestructura deteriorada, escaleras eléctricas fuera de servicio, subejercicios presupuestales, tiempos prolongados para atender incidentes y comercio desordenado en estaciones, por lo que su administración definió una estrategia enfocada en mejorar la operación del sistema.

Destacó el subejercicio presupuestal y explicó que, al asumir la dirección, encontró 4 mil 136 millones de pesos sin ejercer, situación que atribuyó a un desorden administrativo que impedía adquirir oportunamente las refacciones necesarias para el mantenimiento de trenes e instalaciones.

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El director general del Metro, Adrián Rubalcava Suárez, presentó un balance de su gestión al frente del STC, el 28 de julio de 2026. ı Foto: David Patricio / La Razón

Garantizan suministro de refacciones para trenes

Detalló que muchas piezas tardan entre seis meses y un año en fabricarse, por lo que, al comprarlas al cierre del ejercicio fiscal, no era posible recibirlas ni pagarlas antes de concluir el año. Para resolver esa situación implementó un esquema de contratos multianuales que permitirá garantizar el suministro de refacciones conforme a los tiempos de fabricación.

En materia operativa, señaló que al llegar al organismo encontró 391 trenes, de los cuales 291 estaban disponibles para prestar servicio, mientras el resto permanecía en reparación mayor o incluso estaba destinado a chatarrización.

Indicó que uno de los objetivos de su administración ha sido recuperar esas unidades para incrementar la disponibilidad de trenes en circulación.

El director general del Metro, Adrián Rubalcava Suárez, presentó un balance de su gestión al frente del STC, el 28 de julio de 2026. ı Foto: David Patricio / La Razón

5 mil 600 policías vigilan el Metro

El director del Metro también expuso que otro de los retos ha sido mejorar la respuesta ante incidentes ocasionados por lluvias, hundimientos o fallas en la infraestructura fija, particularmente en líneas como la A y la B, donde las afectaciones por fenómenos externos suelen provocar interrupciones del servicio.

Respecto a la seguridad, recordó que al inicio de su gestión coincidió con la crisis por los llamados “pinchazos” en el transporte público, por lo que se reforzó la coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) mediante un operativo permanente.

Como parte de esa estrategia, dijo, actualmente hay 5 mil 600 elementos de seguridad distribuidos en los cuatro sectores del Metro, además de supervisión por líneas y estaciones, binomios caninos, policías encubiertos y presencia permanente en andenes y torniquetes.

Rubalcava Suárez aseguró que estas acciones permitieron reducir el promedio diario de carpetas de investigación por robo dentro del Metro, al pasar de 4.84 a 2.84 denuncias diarias, de acuerdo con datos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y de la SSC.

El director general del Metro, Adrián Rubalcava Suárez, presentó un balance de su gestión al frente del STC, el 28 de julio de 2026. ı Foto: David Patricio / La Razón

Metro recupera cámara de videovigilancia

Asimismo, informó que se recuperaron cámaras de videovigilancia que se encontraban fuera de operación y que actualmente se instalan 800 cámaras adicionales como parte de las obras relacionadas con el Mundial.

Añadió que durante agosto comenzará a operar un sistema de cámaras de calor en estaciones con alta afluencia, el cual permitirá a los usuarios consultar, a través de la página del Metro, el nivel de saturación de los andenes antes de iniciar su recorrido.

El funcionario también reiteró que otro de los ejes de su administración es el reordenamiento del comercio dentro de las estaciones, al considerar que la ocupación de pasillos y andenes representa afectaciones para la movilidad y la protección civil de los usuarios.

Finalmente, sostuvo que las acciones emprendidas buscan fortalecer el mantenimiento, mejorar la capacidad de respuesta del organismo y ofrecer un servicio más eficiente para los millones de personas que diariamente utilizan la red del Metro.

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cehr