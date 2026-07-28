Abren al día 10 indagatorias por el delito de despojo en CDMX

Durante los primeros seis meses de este 2026, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) reportó un promedio de 10 carpetas de investigación diarias por el delito de despojo, de acuerdo con datos presentados por la fiscal Bertha María Alcalde Luján.

En total, suman mil 846 indagatorias que la institución ha abierto por este delito, sobre el que la fiscal informó que se han identificado algunas redes dedicadas a cometer el ilícito. Adelantó que en las próximas semanas podría dar a conocer más detalles.

“Tenemos identificadas algunas redes vinculadas a este fenómeno, actores que están siendo investigados como tipos prioritarios o como parte del trabajo que está haciendo la fiscalía de escondido”, expuso.

Anteriormente, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, afirmó que su administración, junto con la FGJCDMX, instalará mesas de apoyo para atender a víctimas de despojo en la Ciudad de México.

Al margen de lo anterior, la fiscalía capitalina también ha contabilizado 886 inmuebles que se encuentran en etapa de preparación para ejecutar extinciones de dominio.

Esto implica que el gobierno de la Ciudad de México pasa a adquirir los derechos de un inmueble, después de que una sentencia judicial pruebe que el sitio estuvo ligado a algún delito.

Asimismo, la autoridad judicial en la capital tiene 172 predios en etapa judicial, por lo que las indagatorias en estos casos ya se encuentran avanzadas.

Sobre estas cifras, Alcalde Luján expuso que no todos los casos de despojo corresponden a redes delictivas , y varios atienden a reportes o denuncias hechas entre miembros de una misma familia.

“Hay que ser muy contundentes en relación a que el despojo es otra de las prioridades de esta Fiscalía General de Justicia”, apuntó.

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cehr